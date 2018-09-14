Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek

ANKARA/İSLAMABAD (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konusunda görüşeceğini bildirdi.

Resmi ziyaret için Pakistan'da bulunan Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkler için ikinci ev olan Pakistan'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Çavuşoğlu, bu ziyaretin iki ülkede yapılan seçimlerden hemen sonra gerçekleşmesinin ayrıca anlamlı olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, İdlib meselesine ilişkin, Suriye genelinde ve İdlib özelinde en net ve öngörülebilir politikayı Türkiye'nin izlediğini vurgulayarak, Türkiye'nin Suriye'de barış ve siyasi çözüm istediğini dile getirdi.

Türkiye'nin çözüm için Astana ve Cenevre'de çok çaba sarf ettiğinin altını çizen Çavuşoğlu, Suriye'de siyasi çözüm istediklerini ve ülkenin geleceğini tehdit eden terörle mücadelede de kararlı olduklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin İdlib'deki saldırıları durdurmak için ikili ve üçlü düzeyde çaba sarf ettiğini belirterek, diğer farklı aktörlerle de bu konuyu ele aldıklarını aktardı.

Çavuşoğlu, "Terör örgütleriyle mücadele konusunda herkesle iş birliğine hazırız ama terör örgütüyle mücadele kisvesi altında hiç ayrım yapılmaksızın sivil, kadın, çocuk herkesin bu şekilde öldürülmesi insani değildir, doğru değildir. Bu şekilde barış ve huzur getiremeyiz." dedi.

Türkiye'nin bu konuya ilişkin temaslarını devam ettireceğini söyleyen Çavuşoğlu, "Pazartesi Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Putin ile bir görüşme daha gerçekleştirecek. BM'de de bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Zaten Türkiye'nin bu çabalarına tüm dünya ve kurumlardan ciddi bir destek gelmektedir." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Bakan Kureyşi'yi partisinin seçimlerde gösterdiği başarı ve dışişleri bakanı olarak tekrar görev alması dolayısıyla tebrik etti.

Ülkelerde yapılan seçimlerde hükümetlerin ve yönetimlerin değişebileceğini, bunun tamamen halkların takdiri olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Kalıcı olan iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliktir. Halklarımızın arasındaki bu bağlar her zaman güçlenerek devam ediyor. Özellikle zorluklar karşısında aramızdaki dayanışma eşsizdir, özeldir." dedi.

Çavuşoğlu, mevkidaşıyla iki ülke arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını belirterek görüşülen konuların Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) mekanizmasının kapsamında olduğunu kaydetti. Söz konusu toplantının hazırlıklarının yapılması konusunda irade ortaya koyduklarını belirten Çavuşoğlu, "Pakistan hazır olduğu zaman ortak bakanlar kurulu şeklindeki bu toplantıyı (YDSK) gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkileri her alanda güçlendirmek istediklerinin altını çizen Çavuşoğlu, "Uzun zamandır müzakere ettiğimiz Serbest Ticaret Anlaşmasının tamamlanması ve imzalanması konusunda da çaba sarf edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Pakistan'ın terörle mücadelesine destek olmaya devam edeceğiz"

Çavuşoğlu, iki ülke arasında askeri alandaki iş birliğinin mükemmel düzeyde olduğuna, savunma sanayisinde de ilişkilerin her geçen gün güçlendiğine vurgu yaptı.

İki ülke arasında uluslararası platformlardaki iş birliği ve bölgesel konulardaki dayanışmanın örnek niteliğinde olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "BM, İİT, D-8 ve diğer platformlarda da biz bu dayanışmamızı daha da güçlendireceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, Avrupa ve dünya genelinde İslam düşmanlığının artış gösterdiğine dikkati çekerek, son olarak Hollanda'da Hz. Muhammed'e hakaret niteliğinde karikatür yarışması düzenlenmesinin istendiğini hatırlattı. Çavuşoğlu, "Kardeşim Bakan Kureyşi ile bu konuyu görüştük ve birlikte hareket ettik ve bunun iptal edilmesine vesile olduk." şeklinde konuştu.

Görüşmelerde, terörle mücadelede ikili iş birliği konusunun da ele alındığını söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye ve Pakistan'ın terörden en fazla muzdarip olan iki ülke olduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu, "Biz Pakistan'ın terörle mücadelesine destek olmaya devam edeceğiz. Aynı dayanışma ve iş birliğini kardeş Pakistan'dan da görmekten mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

FETÖ ile mücadele teşekkürü

Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Pakistan'ın Türkiye'ye verdiği desteği hiçbir zaman unutmayacaklarının altını çizerek, "FETÖ ile mücadele konusunda da Pakistan'ın verdiği destek için çok teşekkür ediyoruz. FETÖ terör örgütü sadece Türkiye için tehdit değil, bulunduğu aktif olduğu her ülke için çok ciddi bir tehdit kaynağıdır. Dolayısıyla ortak mücadelemizi sürdürmek istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin, Pakistan'ın Nükleer Tedarikçiler Grubu (NSG) üyeliğine desteğinin tam olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını sürdüreceğini dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Keşmir sorununa ilişkin, "Türkiye, her zaman Keşmir sorunun diyalog ve diplomasi yoluyla barışçıl bir şekilde BM kararları çerçevesinde çözülmesini arzu etmektedir." diye konuştu.

New York'ta yapılacak Keşmir temas grubu toplantısına katılacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Keşmir konusundaki görüşlerini tüm dünya ile paylaşacağını dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Biz, dayanışmamızı, kardeşliğimizi ve iş birliğimizi Pakistan halkıyla daha da ileri noktalara götürmek için kararlıyız ve bunun için çaba sarf edeceğiz." dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi de iki ülke ilişkilerinin din, kültür, ortak değerler, güven ve iş birliğine dayalı olduğunu söyledi.

İlişkilerin sadece hükümetler arasında değil halklar arasında da derin kökleri olduğunu belirten Kureşi, "Türkiye ve Pakistan, ikili ilişkilerinin her evresinde güvenli bir arkadaş ve vefalı bir dost olduğunu ispatlamıştır." ifadelerini kullandı.

Kureşi, yapılan görüşmelerde ikili anlaşmaların yenilenmesi, askeri, stratejik, siyasi, kültürel ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin konuşulduğunu söyleyerek, "Bugünkü görüşmemizin en önemli konularından biri de Keşmir sorunuydu. Bu sene Birleşmiş Milletler'in (BM) Keşmir konusunda düzenleyeceği toplantıya Türkiye'nin de katılacağını öğrendim. Türkiye inşallah bu toplantıda bizim görüşümüzü paylaşacaktır." diye konuştu.

BM'nin, Hindistan'ın, Müslümanlara yaptığı zulümden haberdar olduğunu söyleyen Kureşi, "Türkiye de bizden yana olunca bu iş çözülecektir." dedi.

Kureşi, Hollanda'da düzenlenmesi planlanan ancak gelen tepkiler üzerine iptal edilen Hazreti Muhammed konulu karikatür yarışmasına da değinerek, "Her konuda bize destek oldukları gibi, Peygamberimiz aleyhine yapılan karikatür yarışmasında bizim görüşümüzü paylaşıp ses çıkardığı için (Türkiye'ye) teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarının da daha sağlam bir şekilde ilerlemesi için görüş alışverişi yaptıklarına belirten Kureşi, ek olarak çalışma gruplarının toplanmasının da görüşüldüğünü söyledi.

Kureşi, iki ülke arasında genç diplomatların değiş tokuşu konusunda da konuştuklarını sözlerine ekledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kureşi, "İki ülke de seçimden halkın desteğini alarak çıktı. İki ülke ilişkilerinin de geliştirilebileceği sağlamlaştırılmış bir siyasi ortam var." dedi.

İki ülke ticaretinin geliştirilmesi için görüş alışverişi yapıldığını söyleyen Kureşi, "Birbirimize ikili ilişkilerimizi geliştirecek seviyede inancımız ve güvenimiz var. Hükümetimiz bu ilişkileri daha da derine götürmek istiyor." diye konuştu.

Kureşi, Pakistan ve Türkiye ilişkilerinin geleceğini değerlendirerek, "İlişkilerimiz tamamen güven, hassasiyet ve anlayış üzerine kurulu. İki ülke de terörle başarılı bir mücadele içinde. Bölgesel istikrar konusunda gelişen bir rolü olan Türkiye ve Pakistan bu mücadeleyi önemsiyor. Bunun yanında Afganistan-Pakistan-Türkiye arası üçlü görüşmeler de yapıyoruz. Ülkelerimiz ekonomik manada bölgeleri de birbirine bağlayacak konumda yer alıyor. Bu yönlerimizi avantaja çevirmek istiyoruz." dedi.

Muhabir: Behlül Çetinkaya, Zuhal Demirci