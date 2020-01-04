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İran Devrim Muhafızları komutanlarından Hamza: Tel Aviv dahil ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktası İran'ın menzilinde
Ruhani: Amerikalılar bu suçlu eylemin sonuçlarını sadece bugün değil, ilerleyen zamanda da görecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve Salih ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Salih ile telefonda görüştü.
Genel 04.01.2020, 18:02
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile telefonda görüştü.