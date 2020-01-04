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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve Salih ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Salih ile telefonda görüştü.

Genel 04.01.2020, 18:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve Salih ile görüştü
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan'ın Ruhani ve Salih ile görüşmelerinde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.


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