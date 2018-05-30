Cumhurbaşkanı Erdoğan, restore edilen Fatih Sultan Mehmet'in türbesini açtı.

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Fatih Sultan Mehmet'in, Fatih Camisi avlusundaki türbesinin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, açılışta Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve öteki ilgililer eşlik etti.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, türbenin hayırlı olmasını dilerken, emeği geçenlere teşekkür etti. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, restorasyonu tamamlanan Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin açılış kurdelesini kesti.

Türbede incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

Muhabir: Sefa Mutlu,Lale Bildirici