Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet BaşkanıPutin telefonda görüştü.

Genel 09.11.2019, 20:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
banner230

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Suriye meselesine ilişkin gelişmelerin ele alındığı görüşmede iki lider, 22 Ekim tarihli Soçi Mutabakatına bağlılıklarını teyit etti.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

#türkiye
Yorumlar (0)
banner287
banner269
açık
Namaz Vakti 09 Kasım 2019
İmsak 05:46
Güneş 07:10
Öğle 12:30
İkindi 15:15
Akşam 17:40
Yatsı 18:59

Gelişmelerden Haberdar Olun

@