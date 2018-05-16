Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'deki son gelişmelerle ilgili olarak Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'le bugün telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze'de Filistinli göstericilerin hedef alınması neticesinde bölgede yaşanan gerilim ele alındı.

Filistinli göstericilerin tüm dünyanın gözü önünde hunharca saldırıya uğramalarının utanç verici olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı olarak, 18 Mayıs'ta İstanbul'da düzenleyeceği İİT Olağanüstü Zirvesi hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.