Cumhurbaşkanı Erdoğan Pençe Harekatı'na katılan askerlerin bayramını kutladı

DERECİK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Harekatı’nda görev yapan askerlere telefonla hitap ederek, "Harekatın büyük bir zaferle noktalanmasını Rabbim’den niyaz ediyorum" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile bayram namazını Pençe Harekatı’nın Taktik Komuta Yeri olan sınırın sıfır noktasındaki 34. Hudut Tugay Komutan Yardımcılığında Mehmetçik ile kıldı.

Bayram namazının ardından Derecik ilçe merkezine inen Bakan Akar ve komutanlar, halk tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Derecik Camisi avlusunda vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Akar, çocuklara çikolata ikram etti.

Daha sonra bir vatandaşın davetini kırmayan Bakan Akar ve komutanlar bir eve misafir oldu. Burada kurulan yer sofrasında vatandaşlarla kahvaltı yapan, onlarla sohbet eden Akar, daha sonra 34. Hudut Tugay Komutan Yardımcılığındaki bayramlaşma törenine katıldı.

Terörle mücadele kapsamında yurt içi ve sınır ötesinde tüm Silahlı Kuvvetlerin ayakta olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Ülkemizin ve milletimizin güvenliği, bekası, 82 milyonun rahat ve huzur içinde bayram yapabilmesi için elimizden gelen neyse yaptık bundan sonra da sonuna kadar yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonla Pençe Harekatı’na katılan Mehmetçik'e seslendi. İstanbul'daki Çamlıca Camisi’nde vatandaşlarla bayramlaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Sizler de orada askerimizle bayramlaşıyorsunuz. Pençe Harekatı’na katılan tüm komutanlarımıza, askerlerimize şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla şükranlarımı ifade ediyorum. Allah yar, yardımcıları olsun inşallah. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize Rabbim’den şifalar diliyorum. İnşallah bu Pençe Harekatı’nın da büyük bir zaferle noktalanmasını yine Rabbim’den niyaz ediyor ve oradaki kardeşlerimin de orada şu anda bulunamayanların da Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Allah yar, yardımcımız olsun inşallah."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine alandaki Mehmetçik "sağol" diye karşılık verdi. Konuşmaların ardından Bakan Akar ve komutanlar, Mehmetçik ile tek tek bayramlaştı.

Erdoğan Şırnak'taki askerlerin bayramını telefonla kutladı

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Şırnak'taki Kato Dağı Tuzluca Üs bölgesini ziyareti sırasında da telefonla askerlerin bayramını kutladı.

Şırnak'taki temaslarını sürdüren Bakan Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Kato Dağı'ndaki Tuzluca Üs bölgesine geçerek askerlerle bayram namazı kıldı.

Soylu, askerlerin bayramını kutladı, onlarla kahvaltı yaptı.

Kahvaltı sırasında Bakan Soylu, telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Erdoğan, Soylu'nun telefonu ile Mehmetçiklerin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda askerlere hitaben, "Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun. Rabb'im kazalardan, belalardan muhafaza etmek suretiyle terörle mücadelede bizleri muzaffer eylesin inşallah, daha nice bayramlara hayırlısıyla kavuştursun. Buradan selamlar, sevgiler, dualar var. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Sarp Özer,Hasan Namlı,Bestami Bodruk