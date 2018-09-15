Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, akrabası Ali Erdoğan'ın oğlu Bilal Kubilay Erdoğan ile Dilan İnaç'ın nikah şahitliğini yaptı.

Başkan Erdoğan, Ankara'daki programının ardından İstanbul'a geçti.

Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Bilal Kubilay Erdoğan ile Dilan İnaç'ın düğün törenine eşi Emine Erdoğan ile geldi.

Çiftin nikah şahitliğini, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım yaptı.

Muhabir: İlkay Güder