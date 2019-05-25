Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl'ı 'Canım İstanbul' şiiriyle andı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyat ve düşünce tarihinin en önemli isimlerinden şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek'i, ölümünün 36'ncı yılında, şairin "Canım İstanbul" şiirini okuyarak andı.

Mekanın cennet olsun Üstad #NecipFazılKısakürek pic.twitter.com/16xSiynGgs— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 25 Mayıs 2019

Erdoğan, Twitter hesabından "Mekanın cennet olsun Üstad" mesajıyla bir video paylaştı. 4 dakika 11 saniyelik videonun sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla "Vefatının 36. yıl dönümünde Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i hasretle, muhabbetle, rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadeleri yer aldı.



