Cumhurbaşkanı Erdoğan Moritanya'ya geldi

NOVAKŞOT (AA) - Afrika turu kapsamında Cezayir'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gezisinin ikinci ayağı Moritanya'ya geçti.

Moritanyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı coşkuyla karşıladı

Erdoğan, Novakşot Havalimanı'nda Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdulaziz'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Abdulaziz, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Karşılamada, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Bakan Şeyh Sidya Şeyh Muhammed, Dışişleri ve Yardımlaşma Bakanı Isliko Velid Ahmed İzid Bih, Petrol ve Enerji Bakanı Muhammed Velid Abdülfettah, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Ennahe Bint Miknas, Tarım Bakanı Lemine Bint Alkatab Velid Umem, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Ahmed Velid Bahiye, Büyükelçi Muhammed Ahmed Velid Muhammed Alemin, Cumhurbaşkanlığı Yetkilisi Muhammed Velid Ettalib, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Teyam Cembar ve Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Abdülfettah Muhammed Alemane de hazır bulundu.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Moritanya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeye ziyareti dolayısıyla başkent Novakşot'un tüm caddeleri Türkiye ve Moritanya bayraklarıyla süslendi.

Bazı binalarda Türkçe ve Arapça "Hoş Geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım" yazılı afişler asıldığı, Erdoğan ve mevkidaşı Abdulazız'in fotoğraflarının da olduğu posterler dikkati çekti.

"Cumhurbaşkanlığı" düzeyinde ilk resmi ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moritanya ziyareti, ülkeye Türkiye'den "cumhurbaşkanlığı" düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olma niteliği taşıyor.

"Cumhurbaşkanı" sıfatıyla ilk kez Moritanya'ya gelen Erdoğan, ziyaret kapsamında mevkidaşı Muhammed Veled Abdulaziz ile görüşecek.

Erdoğan'ın, Afrika turu kapsamında ikinci durağı olan Moritanya'da gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ilişkilerin ve iş birliğinin tüm yönleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, terörizmle ortak mücadele konuları hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye ve Moritanya arasındaki ekonomik iş birliğini artırmak amacıyla iş adamları ve yatırımcılardan oluşan beraberindeki heyetle bir dizi temaslarda bulunması bekleniyor.

Muhabir: İlkay Güder

