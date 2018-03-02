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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mali'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "CAN" ile TSİ 17.20'de Mali'nin başkenti Bamako'ya geldi.

02 Mart 2018 Cuma 19:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mali'de
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BAMAKO (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 17.20'de Mali'nin başkenti Bamako'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Afrika turu kapsamında Cezayir, Moritanya ve Senegal'deki temaslarını tamamlayarak, ziyaretinin son durağı olan Mali'ye geçti.

Erdoğan, Mali Uluslararası Bamako Senou Havalimanı'nda, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Keita'nın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Keita, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için Mali'nin Segou bölgesinin Djigui köyünden gelen yerel halk, saygı ifadesi olarak bilinen geleneksel dans gösterisini sundu.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kendilerini karşılayan yöresel kıyafetli kadınlarla fotoğraf çektirdi.

Karşılamada, Mali Cumhurbaşkanı Keita ve eşi Aminata Keita'nın yanı sıra Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Hikmet Renan Şekeroğlu ve büyükelçilik personeli de hazır bulundu.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Mali'ye geldi.

Muhabir: İlkay Güder

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Politika
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