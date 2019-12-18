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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Kralı Sultan Abdullah ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya geldi .
Genel 18.12.2019, 16:24
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KUALA LUMPUR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile görüştü.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Malezya Kralı Sultan Abdullah'ın eşi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah da yer aldı.
Enes Kaplan
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