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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Leyla ile Mecnun' tiyatro oyununu izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Leyla ile Mecnun" oyununu izledi.
Genel 02.01.2020, 22:25
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Devlet Tiyatrosunca Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Leyla ile Mecnun" tiyatro oyununun temsiline katıldı.
Oyunun sonunda sahneye davet edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve oyunun yazarı İskender Pala, oyuncuları tebrik etti.
Muhabir: Zafer Fatih Beyaz,Yasemin Kalyoncuoğlu