Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

ÇOLPON ATA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi" kapsamında liderler onuruna verilen yemeğe iştirak etti.

Erdoğan, Ruh Ordo Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi"ne katıldı.

Bir buçuk saat süren zirve sonrasında sonuç bildirisinin imza töreni yapıldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile yeni atanan Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdad Amreyev tarafından düzenlenen basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan diğer devlet başkanlarıyla liderler için verilen resmi öğle yemeğine katıldı.