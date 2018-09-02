Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

BİŞKEK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ata Beyit Anıtı'na çelenk bıraktı.

Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki resmi ziyareti kapsamında, Çüy bölgesinde bulunan Ata Beyit Anıt Mezarlığını ziyaret etti.

Kırgızistan'da 102 yıl önce yaşanan "Ürkün Olayı" nedeniyle yapılan Ata Beyit Anıtı'na çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kırgız yazar Cengiz Aytmatov ile 7 Nisan Şehitleri'nin kabirlerinin bulunduğu alanda okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi ve dua etti.

Ata Beyit Mezarlığı ziyaretinde, Kırgızistan Müftüsü Maksakbyk Toktomuşev anıt mezarlık hakkında Erdoğan'a bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, oğlu Bilal Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, TİKA Başkanı Serdar Çam ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da eşlik etti.