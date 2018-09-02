Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

BİŞKEK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak özellikle dost ve kardeş Kırgızistan'la siyasi olduğu kadar ekonomik, ticari ve kültürel alanlardaki iş birliğimizi de geliştirmek için gayret gösterdik. Biz ilişkilerimizi özellikle FETÖ gölgesinden kurtararak önümüzdeki dönemde daha da geliştirmeye kararlıyız." dedi.

Erdoğan, Türkiye-Kırgızistan Manas Üniversitesinde düzenlenen fahri doktora töreninde, Orta Asya'nın tarihin her döneminde Türklerin kadim ata yurdu olduğunu ifade etti.

İmam Serahsi Camisi'nin açıldığına değinen Erdoğan, muhteşem bir eser olan caminin, Kırgızistan'ın bulunduğu coğrafyaya, topraklara bir mühür ve damga olduğunu dile getirdi.

Üniversitede bir tatbikat camisi bulunduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu coğrafyada neşet eden ecdadımız bin yıllar boyunca sürekli batıya, doğuya, kuzeye ve güneye yönelmiş oralarda kendisine yeni ve mümbit hayat alanları kurmaya çalışmıştır. Anadolu daha önceki lokal yerleşimlerin ardından geçtiğimiz günlerde 947'nci yıl dönümünü kutladığımız Malazgirt zaferiyle atalarımız tarafından ebedi vatan olarak tescil edildi. Aradan geçen bin yıla rağmen Anadolu'nun Orta Asya ile olan bağı, bu coğrafyaya olan sevgisi, muhabbeti, hasreti hep sürdü. Aramızdaki güçlü insani etkileşim, ticaretten kültüre her alanda asırlar boyunca devam etti."

Bugün gerçekleştirilen İş Konseyi toplantısının Kırgızistan ve Türk iş adamlarını bir araya getirdiğini belirten Erdoğan, buluşmaların bundan sonra da kararlılıkla devam etmesiyle, öncelikle Kırgızistan'ın süratle kalkınmasına vesile olması temennisinde bulundu.

Başkan Erdoğan, soğuk savaş döneminin yakın ilişkinin bir süre zayıflamasına yol açtığını, 1991 yılından itibaren 70 yıllık parantezin kapanmasını takiben bölgeyle ilişkilerin yeniden geliştirilmesinin birilerini rahatsız ettiğini vurguladı.

Türk dış politikasının en önemli önceliklerinden birinin bu ilişkileri kurmak olduğuna vurgu yapan Erdoğan, Türkiye'nin, Orta Asya'daki kardeş cumhuriyetlerin bağımsızlığını ilk tanıyan, buralarda ilk büyükelçilik açan ülke olduğunu bildirdi.

Orta Asya ülkelerinin, bağımsızlıklarından bu yana geçen çeyrek asrı aşkın sürede siyasi, ekonomik, sosyokültürel alanlarda önemli ilerlemeler sağladığını belirten Erdoğan, 31 Ağustos'ta 27'nci bağımsızlık yılını geride bırakan Kırgızistan halkını tebrik etti.

Erdoğan, Kırgızistan'a 90'lı yıllarda bir ziyaret yaptığını anımsatarak, o dönemde alışveriş alanlarında satın alınacak herhangi bir şeyin bulunmadığını, bunların tarih olduğunu, geride kaldığını, şimdi ise bir dirilişin yaşandığını ifade etti.

"Bugün bizim için yeterli mi? Değil ama daha iyi olacak, buna inanıyorum." diyen Erdoğan, dayanışma halinde Kırgızistan'ın ayağa kaldırılacağını belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin, ilk günkü heyecan ve kararlılıkla Kırgızistan'ın yanında olduğunu, yanında olmaya da devam edeceğini söyledi.

- "Asra bedel günler yaşandı"

Türkiye için olduğu gibi Türk Cumhuriyetleri için de son çeyrek asrın kolay geçmediğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ünlü yazarımız merhum Cengiz Aytmatov'un ifadesiyle, asra bedel günler yaşandı. Kardeş cumhuriyetlerimizin hepsi de devlet hayatı bakımından çok kısa sayılabilecek bir sürede önemli başarılara imza atarak bugünlere geldi. Türkiye olarak özellikle dost ve kardeş Kırgızistan'la siyasi olduğu kadar ekonomik, ticari ve kültürel alanlardaki iş birliğimizi de geliştirmek için gayret gösterdik. Biz ilişkilerimizi özellikle FETÖ gölgesinden kurtararak önümüzdeki dönemde daha da geliştirmeye kararlıyız. Zira bunlar hain bir örgüttür, siz bizim kardeşimizsiniz. 15 Temmuz'da bize darbe yapanlar Allah göstermesin yarın aynı şeyi burada da yaparlar. Bunlar haindir, bunlar alçaktır ve bu bakımdan biz damdan düşen olduğumuz için kardeşlerimizi uyarıyoruz, aman dikkat. Bunlar askeri de ele geçirirler, polisi de ele geçirirler, yargıyı da ele geçirirler, üniversiteleri de ele geçirirler ve ondan sonra bir gece ansızın umulmadık şeyler olur. Aman dikkat..."

Başkan Erdoğan, Kırgızistan ile Türkiye arasında yükseköğrenim konusundaki var olan iş birliğini yürütmeye devam ettiklerini, Türk Konseyi başta olmak üzere çok taraflı platformlardaki işbirliklerini de daha çok geliştirmek için çalıştıklarını dile getirdi.

- "Bizim irademiz sadece Allah'ın elindedir"

Türkiye'nin en önemli özelliğinin, ilişkilerini "daima kazanç" ilkesine dayandırması olduğunun altını çizen Erdoğan, siyasette de ekonomide de "kazan kazan" anlayışıyla hareket ettiklerine değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu görüşlere yer verdi:

"Kırgızistan söz konusu olduğunda bu kazancın muhatapların lehine büyümesinden biz sadece memnuniyet duyarız. Yeter ki ortak geleceğimizi kimsenin güdümüne ve oyununa bırakmadan tamamen kendi irademizle belirleyelim. Allah'tan daha büyük güç yoktur ve biz kula kul olmayacağız. Sadece ve sadece Allah'a kul olacağız. Bunlar iradelerini Pensilvanya'ya teslim etmiş olabilirler. Bizim irademiz sadece Allah'ın elindedir. Bunu başardığımızda önümüzde çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığına yürekten inanıyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Manas Üniversitesi bünyesinde tıp fakültesinin de temelinin atıldığını ifade ederek, fakültenin bölgeye büyük hizmet yapacak doktorları, sağlık elemanlarını, hemşireleri yetiştireceğine dikkati çekti.

Erdoğan, fakültenin süratle bitirileceğini de söyledi.



Kırgızistan'a 2011'de yaptığı ziyaret sırasında koydukları hedeflerin 8 yıl sonunda büyük oranda gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyduğuna işaret eden Erdoğan, üniversitenin de bu günlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Kırgızistan ile Türkiye arasındaki kurulan bu eğitim köprüsünün genişleyerek, güçlenerek, zenginleşerek tüm Orta Asya'ya, dünyaya yayılmasını dileyen Erdoğan, gençleri, iş insanlarını, sivil toplum kuruluşlarını, kültür insanlarını ve diğer tüm alanlardaki kurumları daha yakın, daha sıkı iş birliği yapmaya davet etti.

- Erdoğan, tıp fakültesinin temelini attı

Üniversitenin rektörlerinin kısa birer açılış konuşması sonrasında, konuklara Türkiye-Kırgızistan Manas Üniversitesi bölümlerinin anlatıldığı kısa bir film gösterimi yapıldı.

Ardından fahri doktoranın gerekçesi senato kararı davetlilere okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ile mevkidaşı Sooronbay Ceenbekov'a fahri doktora unvanı ve doktoraları verildi, cübbeleri giydirildi.

Fahri doktora töreninde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da törende hazır bulundu.

Tören öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve beraberindeki bakanlarla Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tıp Fakültesinin temelini attı.

Hatıra kapsülünü temelin içine atan Başkan Erdoğan, tıp fakültesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

(Bitti)