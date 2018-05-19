Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazanacak yerlerde 20, 21 yaşında gençlerimiz var

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, başarılı sporcular, bilim alanında uluslararası düzeyde başarı elde etmiş gençler, üniversite öğrencileri ve 81 ilden gelen gençlere iftar daveti verdi.

Konuşmasına, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak başlayan Erdoğan, eğitim öğretim yılının sonlarına yaklaşılan bu günlerde tüm öğrencilere sınavlarında başarılar diledi.

Samsun'da tam 99 yıl önce başlayan istiklal mücadelesini zaferle sonuçlandıran Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ordunun tüm mensuplarını tazimle yad eden Erdoğan, düzenli ordunun kuruluşunu beklemeden ülkenin dört bir yanında kurdukları teşkilatlar vasıtasıyla düşmana karşı mücadeleyi başlatan tüm kahramanları da hürmetle andı.

"Hesapların üzerinde bir hesap vardır"

Milletle beraber gençlerle, kadınlarla her kökenden insanlarla yürüdüklerini belirten Erdoğan, "Tanklara, toplara, F-16'lara, helikopterlere, silahların namlularına karşı cesaretle yürüdük ve zafere ulaştık. Siz yürüdünüz, evet, size düşman olanlar 16 saatte pes etti, mesele bu. Demek ki silahlar, F-16'lar, helikopterler, şunlar bunlar değil....İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek, sinede yüktür." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 15 Temmuz'u "imanlı olan yüreklerin, imansız olanlara karşı bir zafer gecesi" şeklinde tanımlayarak, bunun hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı.

İstiklal Marşı'ndan "Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın" dizelerini okuyan Erdoğan, "Mesele bu. İşte o imanlı yürekler, siper ettiler göğüslerini, yılmadılar, usanmadılar ve zaferi elde ettiler. Türkiye olarak işte o geceden beri geleceğimize daha da güvenle bakıyoruz. Şu gördüğünüz külliyenin etrafından biz 26 şehit verdik, 39 gazimiz var. Burası bombalandı ama onlar istediklerine ulaşamadılar. Zira biz bir şeye inanıyoruz, hesapların üzerinde bir hesap vardır, o da Allah'ın hesabıdır. Onlar bunun farkında değildi. Onlar zannettiler ki bu uçaklar, bu silahlar bizde olduğu sürece biz galibiz. Yok." diye konuştu.

Gençlere Endülüs'e gitmelerini ve El Hamra Sarayı'nı gezmelerini tavsiye eden Erdoğan, "O kubbenin etrafında bir müjde yazar, o da şudur: 'Allah'tan başka galip yoktur'. Tek galip olan Allah'tır. Bunlar yaşanarak elde edildi, görüldü. Bunlar safsata değil, bunları biz de yaşadık, yaşıyoruz." dedi.

"Bu bir adımdır"

"Gençlerimizden beklentimiz, hangi alanda çalışırsanız çalışın en iyisi olmaları, gayret göstermeleridir." diyen Erdoğan, salondaki başarılı gençleri kutladı.

Katar'da düzenlenen münazaraya Kocaeli'den katılan genç kızları örnek gösteren Erdoğan, "Arap ülkeleriyle bir yarışma. Bu yarışmayı Arapça yapıyorlar. Bizimkiler evelallah hepsini eledi, yendi ve şampiyon olarak oradan geri döndüler." diye konuştu.

Azmin önünde hiçbir şeyin dayanamayacağını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ama diğer alanlar gibi siyaseti de boş bırakmayın. Şimdi bakın, ben şu anda telaştayım, sizinle konuşmayı bitirip izin alacağım, zira listelerimizi hazırlıyoruz, pazartesi akşamı saat 17.00'ye kadar listelerimizi Yüksek Seçim Kuruluna teslim etmemiz lazım. Tabii kılı kırk yaralım diyoruz.

Bu listelerimizin içerisinde 18, 19, 20 yaşında gençlerimiz de olsun istiyoruz. Belki şimdi listelerin başında, ilk çeyreğinde çok fazla olmayabilir ama bu bir adımdır ve şu anda bu hazırlıkları yapıp, bu gençlerimizi bir sonraki seçimlere hazırlamak, martta yapılacak yerel seçimlere hazırlamak, bu yerel seçimlerle beraber artık 18, 19, 20, 21, 22... Kazanacak yerlerde olan şu anda 20, 21, 22 yaşında gençlerimiz de var. Onların da maşallahı var, zeki, pırlanta, yabancı dillleri... Mesela dün bir tanesi önümü kesti, daha lisede okuyor, 'Ben de müracaat ettim başkanım' dedi. 'Hayırlı olsun kızım' dedim ama bu özgüven bile çok önemli. Bak kapılar bir açıldı neler oluyor."

"Sorumluluk üstlenin ve inisiyatif alın"

Erdoğan, göreve geldiklerinde seçilme yaşının 30 olduğunu anımsatarak, "Bir zamanlar bir siyasetçi, 'Ben Taksim Meydanı'na 4 ayaklı koysam onu bile seçtiririm.' diyordu. Bakın o günden, bugünlere geldik. Niye? Çünkü irade yoktu. İrade bir kişinin elindeydi. İster bir siyasi partinin gençlik kollarında ister siyasete yön verebilecek çalışmalar yürüten bir sivil toplum veya düşünce kuruluşunda aktif olarak kendi geleceğiniz ve milletimiz için sorumluluk üstlenin ve inisiyatif alın." diye konuştu.

"Genç, dinamik nüfusa ihtiyacımız var"

Ekonomi de başarının sırlarının emek, sermaye ve istihdam olarak öğretildiğini belirten Erdoğan, ekonomide başarının sırrının sadece "insan" olduğuna inandığını belirtti. İnsan varsa emek, istihdam, yatırım ve üretim olduğunu, insan yoksa bunların hiçbirinin olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Şu anda Batı yaşlanıyor. Batı yaşlanırken maalesef bizde de yaşlılık alametleri belirmeye başladı. Bundan dolayı genç, dinamik nüfusa ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, eğitim, sağlık, istihdama kadar her alanda gençlere sağlam bir altyapı bırakma konusunda önemli mesafe katettiklerine dikkati çekerek, gelecek dönemde 2023 hedeflerine ulaşarak, gençlere ve millete verdikleri sözü tutmuş olacaklarını aktardı.

Gençlerin, kendilerinin bıraktığı yerden devralacakları Türkiye'yi çok daha ilerilere taşıyacağını kaydeden Erdoğan, gençlerin kendilerini zihni ve bedeni olarak ne kadar iyi ve sağlıklı yetiştirirlerse devralacakları emanetin hakkını da o derece iyi vereceklerini söyledi.

Gençlerin son yıllarda terör eylemlerinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar pek çok tarihi olaya şahitlik ettiğini dile getiren Erdoğan şunları kaydetti:

"19 Mayıs'a göre hesaplarsak sadece geçtiğimiz 99 yılın muhasebesi bile bize şu gerçeği gösteriyor; bayrağımızın gönderde özgürce dalgalanabilmesi, ezanlarımızın semalarımızdan eksik olmaması, vatanımıza namahrem eli değmemesi için millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlü tutmak zorundayız. Biz, işte bunun için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Gençlerimize bırakacağımız en büyük mirasın da işte bunlar olduğuna inanıyoruz. Sizlerden bu ilkeleri namusunuz bilerek, sahip çıkmanızı istiyorum. Gerektiğinde canınızı verin ama milletinize halel getirmeyin. Bayrağınızı indirtmeyin, vatanınızı böldürtmeyin, devletinizi yıktırtmayın. Çünkü bunlar gittiğinde artık esaret prangalarıyla hapsedilmiş olan canınızın da bir önemi kalmayacaktır."

"Haklı olan güçlüdür"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'te yaşananlara dikkati çekerek, güçlü olanın 'Ben haklıyım.' dediğini, ancak bunun doğru olmadığının, haklı olanın güçlü olduğunun altını çizdi.

Suriye, Irak, Filistin ve Yemen'de yaşananlara da işaret eden Erdoğan, "Biz Türkiye'yi de bu duruma düşürmek isteyenlere şimdiye kadar müsaade etmedik. Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde sizlerin de bu tehditlere, bu tehlikelere karşı uyanık olmanız gerekiyor. İstiklalinize ve istikbalimize yönelen tehditler öyle sinsice geliyor ki bazen kendi içimizdeki insanların dahi bu değirmene su taşıdığına şahit olabiliyoruz." şeklinde konuştu.

Muhabir: İlkay Güder, Yıldız Nevin Gündoğmuş