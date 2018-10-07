Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'ye geliyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 13 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla değeri 620 milyon lirayı bulan 41 tesisin açılışının yapılacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, fiziki yatırımlar ve insana yatırım konusunda hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi veren Çelik, pek çok projeyi temel atma ve açılış töreni yapmadan hizmete sunduklarını ifade etti.

Projelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Ekim'de katılacağı toplu açılış töreni ile açılacağını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"İnşallah 13 Ekim'de Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kamu kurumlarının yaptığı 41 tesisin açılış törenini yapacağız. Herkesi bu törene davet ediyorum. 41 tesis içerisinde Büyükşehir Belediyemizin yaptığı 4 bulvar, 5 köprülü kavşak, 6 mini terminal binası, Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan 2 bina, üç sosyal yaşam merkezi, Erciyes’teki tesisler, Büyükşehir Meslek Akademisi gibi birçok tesisimiz var. Açılışı yapılacak olan tesislerin toplam bedeli 620 milyon lirayı buluyor."





