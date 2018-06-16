Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'de toplantı alanlarını vurduk

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7'de yayınlanan "İskele Sancak Özel" programında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Bu olayda da bunlara bizim mesafeli veyahut da bir müsamaha göstermek mümkün değil. Yani bizim için bu noktada bir insan ölümü neyse buna da böyle bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Hayvanları Koruma Kanunu'nu AK Parti olarak 2004'te çıkarttıklarını anımsatarak, hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları ve düzenlemeleri içeren hükümet tasarısını da seçimden sonra süratle yürürlüğe sokacaklarını bildirdi.

Yeni düzenlemeyle kanunun yasak fiillere ilişkin idari para cezalarında önemli oranda bir artışa gidileceğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sahipli veya sahipsiz hayvanlara acımasız ve zalimce muamelelerde bulunmak veya eziyet etmek ve hayvanları birbirine zarar verecek şekilde dövüştürmek fiilen suç haline geliyor. Sahipli hayvanlar bakımından sahibinin şikayeti üzerine, sahipsiz hayvanlar bakımından ise Orman ve Su İşleri Bakanlığının yazılı başvurusu üzerine soruşturma ve kovuşturma yapılabiliyor. Böyle bir süreci başlatmış olacağız. Dolayısıyla biz bu işleri sahipsiz bırakmayacağız."

"Sandıkta özgürlük mücadelesini ver"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suruç'ta yaşananlar ve AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşinin hayatını kaybetmesi anımsatılarak, olayı "AK Partililerin kışkırttığı" iddialarına yönelik soruya karşılık, seçim kampanyalarında bütün teşkilatlara "evleri, esnafı dolaşın, ziyaret edin" denildiğini söyledi.

"Ben siyasi hayatımda iki yerde tacize uğramışımdır. Birisi Suruç'tur, birisi Hopa'dır" ifadesini kullanan Erdoğan, Suruç'ta mitinge gittiği sırada terör örgütünce otobüslerine yumurta atıldığını, Hopa'da DHKP-C üyelerinin benzer bir şeyi yaptığını ve korumalarından birisinin ağır yaralandığını söyledi.

Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ailece teröre karşı mücadele veren yürekli bir aile olduğunu belirten Erdoğan, Yıldız'ın olayı esnafı dolaşırken yanlarına yaklaşanların, "Siz bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz? Buraya nasıl gelirsiniz?" demesiyle başladığını söylediğini anlattı.

"PKK'nın alışılagelmiş yaklaşımı"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu yaklaşım artık PKK'nın alışılagelmiş yaklaşımı. Hele hele bunlar Şanlıurfa'da böyle bir şeyi hiç hazmediyorlar. Çünkü Şanlıurfa'nın bir farklılığı var. Onlara göre bir özelliği var. Biz başka bir şey söylüyoruz, özgürlük mücadelesi kendi ülkende, kendi kardeşlerine karşı böyle verilmez.

Ama bu PKK kendilerine göre özgürlük mücadelesini ya dağlara kaçırarak verir veya mağaralara sokmak suretiyle verir. Veyahutta bizim mimarlarımızı, mühendislerimizi, öğretmenlerimizi bilinmeyen birçok yere kaçırarak verir. Bu mudur özgürlük mücadelesi? Eğer samimiyseniz, dürüstseniz öyle Hans'ı, George'yi bilmem neyi arkana almak suretiyle gelip de özgürlük mücadelesi verme. Özgürlük mücadelesinin tek yeri var. Sandık. Sandıkta özgürlük mücadelesini ver."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz yanımıza ne Hans'ı alıyoruz, ne George'u alıyoruz. Bizim yanımızda sadece milletimiz var. Biz, milletimizle beraber yürüyoruz. Bunun için de başka bir şeyi bizim aramamıza gerek yok. Silah şu, bu filan falan yok. Bizim silahımız oyumuzdur. Bizim silahımız imanımızdır, fikrimizdir, düşüncemizdir. Biz, bu işi 40 yıldır böyle yaptık, böyle yapıyoruz ama siz arkadaş hala bu yola gelmediniz. İşte siz, 7 Haziran en önemli neticeydi." sözlerine yer verdi.

"Milletimin gerekli cevabı vereceğine inanıyorum"

"CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Selahattin Demirtaş'a destek söylemlerinin" hatırlatılması üzerine Erdoğan, şu görüşlerini paylaştı:

"Tabii, yalnız o değil ki. Diğerlerinin yok mu? Diğerleri de aynı destek söylemlerini yapıyor. 'Bir cumhurbaşkanı adayı nasıl olur da cezaevinde kalır?' diyor. Hale bak. Şimdi bu cezaevinde kalan zatın çok daha farklı suçları olabilirdi. Ne olacak? Bunlar, bunun gerekçesi mi olacak? Ki bunlar bu işin geçmişini çok da iyi bilirler. Çok da farklı bir şekilde bunu yaşadılar. Önü açıldı mı bu işin? Yok. Şimdi burada ne oluyor da size bu terörist örgütlerin arkasında olduğu böyle bir kişi için 'Bunun önü açılsın' gayreti içerisine giriyorsunuz? Ben özellikle de halkıma, milletime şunu hatırlatmak istiyorum, biz, eğer terörle mücadeleyi hakkıyla, dört dörtlük yapacaksak, ben, bu kişilere veya örgütlere karşı 24 Haziran'da benim milletimin gerekli dersi, cevabı vereceğine inanıyorum."

"Bürokratik oligarşiyi kaldıracağız"

Erdoğan, artık Diyarbakır Belediyesi önünde kızları kaçırılan annelerin olaylarına şahit olunmadığına vurgu yaparak, "Bu bölgelerde artık annelerin o huzursuzluğu yok. Sürekli benim yıllardır işlediğim bir konu vardır. Nedir o? Bürokratik oligarşiyi kaldıracağız. Şu anda bürokratik oligarşi yüzde 100 kalktı mı? Hayır. Ama bürokratik oligarşiyi biz şimdi bu yeni sistemle, yeni dönemde kesinlikle yok edeceğiz. İşte bu nereden olacak? Bu, bizim bu ileri demokrasinin perde arkasındaki inşallah uygulama bu olacak. Bunu getireceğiz." dedi.

"Dersini çalışmamış"

"CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin 'Kürt sorunu' ifadesini kullandığının" hatırlatıldığı Erdoğan, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Onlara şunu sormak lazım, sizin terörle mücadele adına yaptığınız bir şey var mı? Bize bunu bir söyleyin. Terörle mücadele adına... Hatta FETÖ'yü de bir cümleyle geçiştirmişler. Var mı böyle bir şey? Yok. Daha ne konuşuyorsunuz? Sizin terör diye bir sorununuz yok bir defa ama AK Parti'nin 'terör' diye bir sorunu var. Terörle mücadele eden İsmail Metin Temel Paşa'yı afedersiniz gündemine getirip 'Geldiğim günün hemen ertesinde apoletlerini sökerim.' Yani adamın o kadar işleri var ki hemen geldiğinin ertesinde hemen apolet sökecek. O apoleti sen mi taktın da sen sökeceksin? Bu ülke bir hukuk devleti. Sen, hukuk devletinde ne zamandan beri bu işi cumhurbaşkanlarının yaptığını gördün? Ben, 3,5 yıllık cumhurbaşkanlığımda, 11,5 yıllık başbakanlığımda böyle bir adımı atamadım. Sen neye göre atıyorsun bu adımı? Bu çırak bile olamamış, diyorum ya. Bu ülkede neler oluyor, bitiyor bunlardan dahi haberi yok. Dersini çalışmamış."

"Biz seni muhatap alır mıyız?"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kendisini televizyonda programa çıkma davetini eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Utanmadan sıkılmadan televizyona davet ediyor. Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak kendine. Biz seni muhatap alır mıyız?"

"Prompter okumuyorum, prompteri yaşıyorum"

"Bu sırada hem prompter okuyorsunuz, hem salona hitap ediyorsunuz, o ara bir de Tayyip Elçi'yi izliyorsunuz. Bu alkışlanacak bir şey" denilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben prompter okumuyorum, prompteri yaşıyorum. Onlar farklı." dedi.

Tayyip Elçi'nin yerinin dolu olması nedeniyle kendi yerine oturması işaretini verdiğini ve oraya oturduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hemen, 'Prompteri okuyamadı, takip edemedi, dondu kaldı' falan diyor. Bir yerden dokunduracaklar ya, buradan yakalamaya çalıştı. Olayın gerçeğini, hakikatini anlatınca da oyun bozuldu. Bu malum grupların işi hep iftira at, tut, nasıl olsa iz bırakır değil mi? Burada da onu yapmak istediler. Ama o akşam 5-6 bin kanaat önderiyle bizim o iftarı yapışımız bunların bütün her şeyini alt üst etti. Ne yaparlarsa yapsınlar sonunda biz yolumuza devam edeceğiz. Burada bir gerçeği özellikle Kürt kardeşlerime açıklamak istiyorum. Bak ben 'Kürt kardeşlerim' diyorum, 'Kürtler' demiyorum. Burada bir incelik var. Niye, çünkü bizim dinimiz, 'Ancak inananlar kardeştir.' diyor. Ben Kürt kardeşlerimi inananlar olarak görüp, onlara kardeşim olarak bakıyorum. Onlar bizden, biz onlardanız. Onun için de kalkıp başka devlet kendilerine aramalarına gerek yok. Hatta hatta daha ileri gidiyorum, toprak aramalarına gerek yok. Bu toprakta yaşayacaklarsa zaten bizim garantimiz altındadırlar. Çünkü AK Parti bugüne kadar tüm Türkiye'nin partisi olmuştur. Diğerleri maalesef tüm Türkiye'nin partisi olamamıştır, etnisite üzerine hareket etmişlerdir veya bölgesel kalmışlardır. Ondan sonra bir yere gitmişlerdir, savundukları yer kavmiyetçiliktir. Ama bizde kavmiyetçilik yok."

"Bugünün OHAL'i o OHAL değil"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, OHAL'in seçimden sonra kalkacağı yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine, göreve geldiklerinde, 2002'nin son aylarında Türkiye'de OHAL olduğunu ve OHAL'i bir ayda kaldırdıklarını anımsattı.

Erdoğan, o dönemde partiyi kurmak için Güneydoğu'yu dolaştığına işaret ederek, şu görüşlerini paylaştı:

"Bize o zaman 'OHAL'i kaldırın yeter' dediler. O zamanın OHAL'inde tüm ticari hayat o bölgede durmuştu. Mesela ben Cizre'yi dolaşıyorum, evlerin bahçelerinde TIR'lar kamyonlar var, çürümeye yüz tutmuş. Meğerse Irak tarafından mazot kaçakçılığı yapılıyormuş. 'Biz geldiğimizde bunu halledeceğiz' dedik. O zaman Abdullah Bey Başbakan, OHAL'i bir ay içinde kaldırdık. Ama bugünün OHAL'i o OHAL değil, orada kan gövdeyi götürüyordu. Ama şimdi biz o dönemi sıyırdık, o dönemden geçtik. Bu dönemdeki OHAL'in amacı, 15 Temmuz FETÖ terör örgütünün Türkiye'yi soktuğu atmosferden Türkiye'yi kurtarmak ve terörle mücadelede işimizi kolaylaştırmak. Şu anda biz herhangi bir yerde bir grev duyuyor muyuz, üniversitelerimizde bir olay duyuyor muyuz, hayır. Niye OHAL var. Fakat nasip olursa inşallah 24 Haziran'dan sonra bu OHAL'i masaya yatırıp, kaldırmak suretiyle bu süreci devam ettireceğiz. Bu demek değil ki tekrar OHAL gelemez mi. OHAL'in gelmesi sorun değil, eğer OHAL'i gerektirecek bir durum söz konusu olursa OHAL yine gelir ama niçin gelir, terörle mücadele için gelir. Çünkü terörle mücadelede asla bu işi sekteye uğratmamamız gerekir. Çünkü şu anda en önemli sorunumuz terör. Bunu başaracağız. Bunu başardığımız anda ekonomi de çok daha iyi noktaya gider, eğitim de çok daha iyi noktaya gider, ulaşım, yatırımlar, alt yapı hepsi çok daha iyi noktaya gider. OHAL'i biz burada kullanıyoruz. Yoksa vatandaşımın özgürlüklerinde, sosyal yaşamda değil. Böyle bir şey için onu engelleyen bir unsur olarak OHAL'i kullanmadık ki?"

"Zenci Türk muamelesi gördük"

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz, bu ülkede yıllar yılı beyaz-zenci ayrımında beyaz Türk muamelesi görmedik, zenci Türk muamelesi gördük. Neyiyle? İnancımızla fikrimizle düşüncemizle. Bizim çocuklarımız imam hatiplerin kapısından çevrildi Bay Muharrem, senin çocukların çevrildi mi?"

Erdoğan, "Bizim bütün hedefimiz, 24 Haziran'ı başarıyla atlatmak, bunların da tabi derdi seçim değil, koltuk davası. Bu koltuğu kim kapar, bunun gayreti içerisinde bunlar bu süreci yürütüyorlar." dedi.

"Çok önemli toplantı alanlarını vurduk"

Bölücü örgüt PKK'nın yapılandığı Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine yönelik operasyonların düzenlendiğini anımsatan Erdoğan, "Şu anda biz, Kandil'in üzerinden biz ısrarla duruyoruz. Orada da ilk adım biz 20 uçakla orada 10 önemli hedefi vurduk. Bunlar cephanelik filan." dedi.

Düzenlenen operasyonların ardından işi peşinin bırakılmadığı, istihbarat çalışmalarının sürdürdüğü vurgulayan Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Bu yeni çalışmalarda yeni bilgilere ulaştık. Yeni bilgilerle beraberde tekrar operasyonlarımızın yaptık. Bu son operasyonlarda oradaki çok önemli, bunların toplantı alanlarını vurduk. Şimdi onların henüz neticesini almadık ama vuruldukları kesin. Bunu ilk defa sizinle paylaşıyorum. Belki bu akşam Silahlı Kuvvetlerin sitelerinde de yayınlanabilir."

"Kandil'de toplantı halinde vurulanlar arasında ciddi isimler var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Biz bunu büyük ihtimal olarak görüyoruz." dedi.

'Münbiç'i al Fırat'ın doğusunu bırak' iddialarına ilişkin de Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

"Münbiç'in böyle bir pazarlığı kesinlikle olmamıştır, bunların hepsi iftiradır. Biz bu tür konularda bir defa öyle kolay kolay pazarlığa oturmayız. Kim adına neyin pazarlığını yapıyoruz?"

Bedelli askerlik

Erdoğan, bedelli askerlik konusuna da değinerek, "Burada bir birikim var, bu birikimi de biliyoruz. Dolayısıyla biz şimdi Bay Muharrem gibi bu işin dışında değiliz ki. Elimizde de bir birikim var, bunun beklentisi var, yurt dışından var, yurt içinden var. Bunun rakamını çok cüzi bir miktara da indirdik. Şu anda bu kapıyı açtığımız zaman buraya ciddi bir huruç harekatı olacaktır. Aslında burayla ilgili atılacak çok farklı adımlar da var." diye konuştu.

Muhabir: Özcan Yıldırım, Burcu Çalık, Mehmet Tosun, Aylin Sırıklı