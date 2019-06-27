Cumhurbaşkanı Erdoğan Japon gazetesi Nikkei'ye konuştu (2)

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'den başlayarak bölgemizde kalıcı barış ve istikrarı inşa etmek için hem masada hem de sahada olmaya devam edeceğiz." dedi.

Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi öncesi Japon Nikkei gazetesine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Japonya arasında müzakeresi süren Japonya-Türkiye Ekonomik İş Birliği Anlaşması (EPA), enerji alanında iş birliği potansiyeli ve Suriye meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Erdoğan, bu yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde göstergelerin ekonomideki iyileşme sürecinin devam edeceğine işaret ettiğini söyleyerek "Sezon bazlı imalat sektörü kapasite kullanım oranı, şubattan bu yana art arda beş aydır artmakta ve artış oranı haziranda yüzde 76,6'ya yükseldi. Gayrimenkul sektörü güven endeksi bir önceki aya göre önemli ölçüde iyileşti ve 4,9 puan arttı. Ayrıca tüketici güven endeksi haziran ayında iyileşti." diye konuştu.

Politik belirsizliğin azalması, yapısal reformların devam etmesi ve temel etkilerin desteklenmesiyle yılın ikinci yarısında daha güçlü bir toparlanma beklediklerini belirten Erdoğan, Türkiye'nin yapısal reformlara öncelik vererek 2020'den itibaren potansiyel büyümesine daha fazla yaklaşacağı değerlendirmesini yaptı.



Erdoğan, ülke içi ve dışındaki gelişme ve tahminleri dikkate alarak 2020-2022 dönemine ilişkin yeni bir ekonomik program hazırlayacakları bilgisini paylaşarak bu çerçevede kamu maliyesi ve makroekonomik görünüm tahminlerini yeniden kaleme alacaklarını kaydetti.

Japonya-Türkiye Ekonomik İş Birliği Anlaşması'nın (EPA) ekonomideki önceliklerinden biri olduğunu söyleyen Erdoğan, "Müzakereler yapıcı bir şekilde ilerliyor. Bu yıl içinde imzalamak istiyoruz. EPA'nın Türk ve Japon iş çevreleri için yeni olanaklar sağlayacağına inanıyorum. Bu, iki ülke arasındaki ticaret hacminde ve yatırımlarda artış sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

- "Japonya ile enerji iş birliği sadece nükleerden ibaret değil"

Erdoğan, nükleer enerjinin, enerji tedarik kaynakları arasında yer almasının 2023 hedeflerinden biri olduğunu belirterek bu çerçevede uluslararası ortaklarla iş birliği içinde çalışmalara devam ettiklerini anlattı.

Sinop nükleer enerji santrali projesindeki duruma değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Japon tarafınca hazırlanan fizibilite çalışması raporu ve maliyet analizi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve diğer ilgili kurumlarımız tarafından detaylı olarak incelenmiştir. Hem maliyet hem de proje takvimi açısından ilk anlaşmamız ile uyumlu olmayan bir tabloyla karşılaştık. Sinop nükleer santralinin istediğimiz gibi ilerlememesi elbette üzücü. Ancak Japonya ile enerji alanındaki iş birliğimizi sadece nükleer enerjiyle sınırlandırmıyoruz. Temiz kömür, yenilenebilir enerji, Ar-Ge çalışmaları, insan kaynakları geliştirme ve ulaştırma projeleri gibi birçok alanda Japonya ile birlikte çalışabileceğimizi düşünüyoruz. Bu sebepten kurumlarımız arasında, enerji alanındaki ikili ilişkilerimiz için bir yol haritası görevi görecek bir mutabakat anlaşması imzalamayı umuyoruz. Japonya ile enerji konusundaki iş birliğimizi derinleştirmek için tam kararlılığa sahibiz."

- "Türkiye, Japon yatırımcılara değerli fırsatlar sunuyor"

Türkiye ve Japonya arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açışından, Türkiye'nin bu ülkeden beklentilerinin ne olduğu sorusuna Erdoğan, "Türkiye, güçlü iç pazarı, kalifiye iş gücü, stratejik coğrafi konumu ve gelişmiş ulaşım, iletişim ve enerji ağıyla Japon yatırımcılara değerli fırsatlar sunuyor." yanıtını verdi.

Japon yatırımcıların bu olanaklardan yararlanması beklentilerini dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin geniş coğrafyayla güçlü ekonomik ilişkilere sahip olduğunun altını çizdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk ve Japon şirketlerini, üçüncü ülkelerde çeşitli sektörlerde projeler gerçekleştirmesi için teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.



Kazan kazan zihniyetiyle Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ticaret açığını gidermeye yardımcı olacak EPA'yı sonuçlandırmayı hedeflediklerinin altını çizen Erdoğan, "Japon pazarının Türk tarım ürünlerine açılmasını da hedefliyoruz." dedi.

- "İdlib'deki mevcut durumun korunması önemli ve değerli"

Erdoğan, Irak ve Suriye'de hareket alanlarını bulan PYD/YPG, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin, bölgesel ve uluslararası barışa karşı büyük tehdit oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm bu terör örgütlerinin ortak hedefi olan Türkiye, bunlara karşı sahada en ciddi ve gerçekçi mücadeleyi gösteriyor. Özellikle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla bölgedeki terör örgütlerine ağır darbe indirdik." diye konuştu.

Türkiye'nin, Rusya ve İran'la ortaya koyduğu çabanın, bölgesel barışın sağlanması için kendini kanıtlamış bir girişim olduğunu ifade eden Erdoğan, gerginliği azaltma bölgelerini hayata geçirerek hem sivil kayıpları önlemede hem de siyasi çözüm yolunda ilerleme konusunda ciddi başarıya ulaştıklarını vurguladı.



Erdoğan, "Yüz binlerce insanın İdlib'deki evlerini terk etmesinin, ülkemize ve Avrupa'ya doğru göç etmesinin önüne geçiyoruz. Bu nedenle İdlib'deki mevcut durumun korunması önemli ve değerli." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki kaostan beslenen çevrelerin bu anlaşmayı sabote etmek için çaba gösterdiğini çok iyi bildiklerini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:



"Sahada gördüğümüz provokasyonlar, Suriye rejimi ve terör örgütlerinin eseridir. Suriye'den başlayarak bölgemizde kalıcı barış ve istikrarı inşa etmek için hem masada hem de sahada olmaya devam edeceğiz. Türkiye, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, terör örgütleriyle en ciddi mücadeleyi sürdüren ülke unvanını elinde bulunduracak."

(Bitti)