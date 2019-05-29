Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’un fetih yıl dönümünü kutladı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü kutlu olsun." dedi.
Muhabir: Murat Paksoy
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü kutlu olsun." dedi.
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü kutlu olsun." dedi.
Muhabir: Murat Paksoy