Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanların inancından dolayı horlandığı günler geride kaldı

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'de artık insanların inancından, itikadından, meşrebinden dolayı horlandığı günler geride kalmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin "Antalya 6. Olağan İl Kongresi"ndeki konuşmasında, "Biz 3 kıta, 7 iklimde cenk meydanlarını 'Allah Allah' nidalarıyla inletmiş bir ecdadın torunlarıyız. Biz Kudüs'e, Mekke'ye, Medine'ye hizmetkarlık yapmayı en büyük paye gören, en büyük şeref kabul eden bir milletin mensuplarıyız. Bu karakterimizle de daima iftihar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk milletini yüz yıllardır dimdik ayakta tutan asıl hasletlerin bunlar olduğunu belirten Erdoğan, "Nasıl biz bu gücümüzün farkındaysak, elbette hasımlarımız da bunun farkında. Biz nasıl hayat pınarlarımızı korumanın mücadelesini veriyorsak, onlar da bu pınarları kurutmanın çabası içindedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bunları son nefeslerine kadar kovalayacağız"

Dün olduğu gibi bugün de Türkiye'yi hedef alan oyunların senaryoların varlığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 213 olduğunu bildirdi.

Türk Ordusu'nun muzaffere yürüdüğünü ifade eden Erdoğan, "Şu kopan fırtına Türk ordusudur yarabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur yarabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın. Galib et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın." dizelerini okudu.

"Şu anda Mehmetçik'imiz Afrin'e girdi giriyor." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bu zevk için mi, keyif için mi, toprakları işgal etmek için mi? Hayır, hayır, hayır. Sadece ve sadece ülkemize musallat olan bu teröristleri yok etmek için. Sonuna kadar, bunları son nefeslerine kadar kovalayacağız." diye konuştu.

"FETÖ bu saldırının en son örneğidir"

Türk milletinin huzurunu kaçıramayacaklarının altını çizen Erdoğan, "İster PKK ister PYD ister YPG, DEAŞ ne olursa olsun bunları kovalayacağız. Bu topraklar, huzur içinde insanca yaşamanın erdemine ulaşacaklar." ifadelerini kullandı.

Şu anda Türkiye'de 3,5 milyon mültecinin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizim böyle bir mecburiyetimiz mi vardı? Niye yapıyoruz bunu? Bizde vicdan var. Bizim dinimiz İslam bunu emrettiği için, 'sana sığınana kapını aç' diyor. Biz de kapımızı açtık. Biz ensar kültürünü biliriz. Biz muhacir kültürünü biliriz. Muhacir varsa, ensar vardır bizim kültürümüzde. Şimdi de bunun gereğini yerine getiriyoruz. Sevgililer sevgilisi bunu yaşamadı mı, yaşadı. Şimdi aynen bunu biz yaşıyoruz ve yaşatacağız.

Er meydanında bileğimizi bükemeyenler, bizi madden ve manen esir alamayanlar, köklerimize saldırmaya devam ediyorlar. 40 yıl boyunca sinsi bir yılan gibi milletimizin boynunda beslenen din, hayır, hizmet, himmet gibi kavramları kullanarak, devletimize ve toplum bünyemize sızan FETÖ bu saldırının en son örneğidir."

'Biri timsahın alt çenesi diğeri de üst çenesidir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "El Kaide, DEAŞ gibi eli kanlı çeteler de aynı şekilde bu küresel projenin ürünleridir, araçlarıdır. Dikkat ederseniz bu örgütlerin hedefi sadece Müslümanlardır. Bu terör örgütlerinin saflarında savaşanlar neredeyse sadece Müslüman kanı dökmüşlerdir." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Üstelik bir taraftan masum insanların kanını su gibi akıtırlarken, diğer taraftan da İslam düşmanlarına istismar edebilecekleri bolca malzeme vermişlerdir. Bu örgütlerin bir başka gayesi de sahih İslam anlayışıyla Müslümanlar arasındaki o muhkem bağı koparmaktır. Dinimizi tahkir edenlerle dinimizin kavramlarını bu amaçla kullananlar aslında aynı plana hizmet ediyorlar. Biri timsahın alt çenesi diğeri de üst çenesidir ancak her ikisinin hedefi Müslümanlardır, asırlardır bizi ayakta tutan kadim değerlerimizdir."

Bu terör örgütlerinin çalışma usullerini, niyetlerini, perdelemeye çalıştıkları emellerini iyi tanıdıklarını, bunların nereden, nasıl talimatlar aldıklarını da iyi bildiklerini belirten Recep Tayyip Erdoğan, "Bunların cibilliyetini değil ciğerlerini de iyi okuruz. Bu millet dinine, imanına, itikadına çelik halatlarla bağlı bir millettir. Hiç kimsenin, hiçbir sinsi planın bu bağı kesmeye gücü yetmez. Bizler 40 yıllık siyasi hayatımız boyunca olduğu gibi bundan sonra da inancımızı ve değerlerimizi hedef alan bu saldırılarla ve onların gerisindeki çevrelerle mücadeleye devam edeceğiz." mesajını verdi.

"Kaçan kaçtı ama kovalayacağız"

Milletin, 15 Temmuz'da F16'lara, helikopterlere, tanklara, toplara karşı durduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"251 şehidimiz oldu ama şimdi yüz binler cezaevlerinin içinde. Kaçan kaçtı ama kovalayacağız. 28 Şubat döneminde olduğu gibi 'bin yıl artık bu iş bitti' diyorlardı, ne oldu? Bunu diyenler nerede? Bazı yanlış örnekler büyütülerek, köpürtülerek milletimizin inancına saldırı vesilesi haline getirilmesine de göz yummayacağız. Bu mücadeleyi yürütürken aynı zamanda milletimizin gönül dünyasını mamur eden ehl-i tarikin, ehl-i ilmin, hikmet erlerinin zarar görmesine de kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Altını çizerek söylüyorum; Türkiye'de artık insanların inancından, itikadından, meşrebinden dolayı horlandığı günler geride kalmıştır. Bu ülkede vatandaşlarımızın kılık kıyafeti veya dış görünüşü sebebiyle baskı gördüğü dönemler de son bulmuştur. Rabb'im bize imkan verdiği sürece hiç kimsenin o kötü dönemleri hortlatmasına da buna zemin hazırlatmasına da müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bizim sorumluluğumuz 81 milyon vatandaşımızın tamamına karşıdır. Hepsinin yaşamı bizim teminatımız altındadır. Attığımız her adımda bu sorumlulukla hareket ediyoruz."

"Antalya için bu yıl ki turist hedefimiz 14 milyon"

2016'nın Antalya turizmi için 15 Temmuz darbe girişimi, bölgede yaşanan sıkıntılar gibi nedenlerle beklentilerin altında geçtiğini belirten Recep Tayyip Erdoğan, "Hamdolsun 2017'de turist sayısı, 2016'ya oranla yüzde 57'lik artışla 10,5 milyona çıktı. İnşallah Antalya için bu yılki turist hedefimiz 14 milyon. Bunu yakalayacağız." diye konuştu.

Muhabir: İlkay Güder, Aynur Ekiz, Sinan Uslu, Ali Kemal Akan