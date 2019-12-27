Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk ön siparişi buradan veriyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili için ilk ön siparişi verdi, "Hayalimiz tasarımcı ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan,milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak otomobile sahip olmak" dedi.

"Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine birlikte şahitlik ediyoruz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz." dedi.



Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bu iş için 100'ün üzerinde Türk mühendis gecesini gündüzüne kattı. Hayalimiz tasarımcı ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan, milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak otomobile sahip olmak. Devrimin hikayesi aynı zamanda bize hayallerimizin

nasıl kabusa dönüştürüldüğünün de hikayesi."



"Teşebbüsler hayata geçirilebilseydi bugün Türkiye bambaşka bir yerde olurdu"



Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kayseri'deki uçak fabrikasına sipariş verilmesine, dışarıdan alınan siparişlerin ihraç edilmesine engel olan zihniyet bugün yine faaliyette" diye konuştu.



Erdoğan, "Tam da otomobil piyasasının canlanmaya başladığı bir dönemde teşebbüsler hayata geçirilebilseydi bugün Türkiye bambaşka bir yerde olurdu." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan sanayileşme fikrinin yılmaz savunucusu Necmeddin Erbakan Hocamızı rahmetle minnetle yad ediyorum." dedi.

"Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar, devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Devrim otomobilinin yolda kalmasını, projeyi boğma kampanyasına çevirenler, aynı şeyi yapmaya çalışacaklardır. Ama izin vermeyeceğiz. Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler."



"Söz verdik; 'İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"



Erdoğan, "İş başına gelirken söz verdik; 'İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz.' Şimdi de enflasyonun 3-4 puan üstünde belirleyerek yola devam ediyoruz" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Osmangazi Köprüsüne karşı çıkanlar) Bunlar sandalla karşıdan karşı geçmeye alışmışlar. Biz Körfezi dolaşarak değil, daha kestirme köprülerimizi yapalım, buralardan süratle İzmir'e ulaşalım." dedi.



"Türkiye artık yeni teknolojilerin sadece pazarı değil, üreten, ihraç eden bir ülke haline geldi"



Erdoğan, şunları kaydetti:



"Türkiye artık yeni teknolojilerin sadece pazarı değil, bunları geliştiren, üreten ve tüm dünyaya ihraç eden bir ülke haline geldi. Öyle bir kampanya sürdürüyorlar ki, 'Bu fabrikalar çalışmasın, istediğimiz asgari ücreti belirleyelim.' Bu çark dönecek arkadaş... 170 bini aşanyazılımcı sayımızı hızla 500 binin üzerine çıkaracağız.Bizim sözümüz ne? Asgari ücrete işçimizi ezdirmeyeceğiz. Ezdirmedik bugüne kadar, bundan sonra da ezdirmemekte kararlıyız.""Yerli otomobil fabrikası Bursa Gemlik'te TSK arazisi üzerinde yapılacak"Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil fabrikasının Bursa Gemlik'te TSK arazisi üzerinde yapılacağını belirtti.Erdoğan, şöyle konuştu:"Aracımız sıfır emisyonla çalışarak çevreyi hiç kirletmeyecek. (Yerli otomobil) Kimseden lisans ve icazet almıyor, her türlü teknik özelliği kendimiz belirliyoruz. Oyunun kurallarını artık biz koyuyoruz.""2022 yılında Türkiye'de tüm şarj altyapımız da hazır olacak"Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:"2022 yılında Türkiye'de tüm şarj altyapımız da hazır olacak. Yerlilik ve millilikten anlamayanlar var, onlar bizi ilgilendirmez, biz işimize bakacağız. Hiç kimse bu gerçeği perdelemeye çalışmamalı. Sınıfının en geniş iç hacimli, en yüksek performanslı ve en uygunmaliyetli aracını inşallah üreteceğiz. Biz küresel bir marka peşindeyiz. Seri üretime geçtiğimizde, Avrupa'nın klasik olmayan, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modelinin inşallah sahibi olacağız.""Şahsım adına ilk ön siparişi buradan veriyorum"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:"Recep Tayyip Erdoğan olarak, şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum. Milletimizin bu araca sahip olmak için sabırsızlıkla beklediğini biliyorum.Satışa sunulacağı 2022 öncesinde ön satış süreci başlatılabilir.Üretime geçtikten 3 yıl sonra, binek otomobillerde ülkemizde en yüksek yerlilikte üretilen tek marka yine Türkiye'nin otomobili olacak. Rabb'imin izniyle Türkiye, önümüzdeki dönemin yükselen değeri, attığı adımları takip edilen ülkesi olacaktır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.İlgili konular