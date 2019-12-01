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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeni AB Komisyonu Başkanı von der Leyen görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü.
Genel 01.12.2019, 17:52
İSTANBUL(AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle görevine başladığı ilk gün telefon görüşmesi yaptı.
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