Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edilen bilgiye göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden devlet başkanı seçilen Putin’i tebrik etti.

Görüşmede, ikili ilişkilere ve nisan ayında Suriye konusunda İstanbul'da yapılacak Üçlü Zirve'ye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını teyit etti.

Muhabir: Enes Kaplan



