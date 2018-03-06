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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü. Görüşmede, başta Doğu Guta'da yaşanan insanlık trajedisi olmak üzere, Suriye'deki son gelişmeler değerlendirildi.

06 Mart 2018 Salı 23:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, başta Doğu Guta'da yaşanan insanlık trajedisi olmak üzere, Suriye'deki son gelişmeler değerlendirildi.

Erdoğan ve Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2401 sayılı kararı doğrultusunda Doğu Guta'da ateşkesin tam olarak hayata geçirilmesi için özellikle Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak çaba harcamasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Görüşmede, Doğu Guta'daki halka insani yardımların ulaştırılarak, yaşanan felakete bir an önce son verilmesinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Afrin'de terör unsurlarına karşı Türkiye'nin yürüttüğü harekat hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, ikili ilişkilere de değinildi.

İki lider, Türkiye, Rusya ve İran'ın nisan ayında liderler düzeyinde İstanbul'da gerçekleştirecekleri üçlü zirveye ilişkin görüş teatisinde de bulundu.

Muhabir: Sinan Uslu


Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanRecep Tayyip ErdoğanTürkiye
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