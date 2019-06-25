Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump G-20 Zirvesi'nde görüşecek

WASHINGTON (AA) - Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya programına ilişkin bir telekonferans düzenledi.
Trump'ın Japonya programı kapsamında 8 ülke lideriyle görüşmeler gerçekleştireceğini kaydeden yetkili, Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya geleceğini ifade etti.Trump birçok liderle ikili görüşme gerçekleştirecek
Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede başta S-400 meselesi olmak üzere iki ülke ilişkilerindeki ana konuların kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.
G-20 Zirvesi 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek.