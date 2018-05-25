Cumhurbaşkanı Erdoğan İBB'nin Saraçhane'deki binasını ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Cuma namazını Süleymaniye Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) geldi.

Yaklaşık 2 saat burada kalan Erdoğan'a belediye çıkışında vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, vatandaşların yanına giderek onlarla bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde eski günlerini yad ettiğini, eski dostlarıyla karşılaştığını söyledi.

Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeni dönemi de konuştuklarını, Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılması planlanan park projesinden dolayı kendisine müteşekkir olduklarını ifade ederek, "İstanbullu olarak kendisine müteşekkiriz. Seçim beyannamesinde sadece İstanbul'a değil, bütün Türkiye'ye millet bahçeleri projeleri başlatıldı. Bizim için en büyük sevinç kaynağı, Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi olarak tamamının park olarak ayrılması, bu İstanbulluları, hepimizi çok mutlu etti. Öncesinden zaten bizden bilgileri talep edilmişti, İstanbul'un diğer yerlerinde de park nerelerde açılabilir onları da arz etmiştik." diye konuştu.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve milletvekilleri de eşlik etti.

Muhabir: İsmail Özdemir, Andaç Hongur