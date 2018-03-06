Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir zaman yargı kararlarını yok saymadık

ANKARA(AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, 150. Yılında Yargıtay Sempozyumu ve Yargıtay Yeni Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde konuştu.



Sözlerine, "Ülkemizin mahkemelerinde verilen hükümler konusundaki son inceleme merci olan Yargıtayımızın 150. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." diyerek başlayan Erdoğan, Yargıtayın Osmanlı döneminde 6 Mart 1868 yılında kurulan Divan-ı Ahkam-ı Adliye ile devlet hayatına girdiğini söyledi.



"Yargımızın 15 Temmuz'da gösterdiği dirayet takdire şayandır"

Erdoğan, bu teşkilatın kurucusu ünlü hukukçu Ahmet Cevdet Paşa'dan beri adaletin tesisi için çalışan Yargıtayın özellikle son dönemdeki duruşuyla milletin gönlünde ayrı bir yer edindiğini belirterek, "Türkiye, tarihinde ilk defa yargı kurumlarının darbecilere karşı açık ve net duruşuyla karşılaşmıştır. Geçmişte rahmetli Adnan Menderes'in idamı başta olmak üzere, darbe dönemlerinde iyi sınavlar veremeyen yargı camiamızın, 15 Temmuz'da gösterdiği cesaret ve dirayet gerçekten takdire şayandır." diye konuştu.



Terör örgütünün üzerinde en çok çalıştığı kurum olmasına rağmen yargı mensuplarının böylesine bir feraset göstermesinin, milletin yazdığı demokrasi zaferini adeta taçlandırdığını ifade eden Erdoğan, "Üstelik bu başarı adalet teşkilatımızın içine sızmış 4 bin civarındaki terör örgütü üyesi hakim, savcının tasfiyesine rağmen elde edilmiştir. Bu vesileyle demokrasimize ve geleceğimize sahip çıkan tüm savcılarımıza, hakimlerimize, adalet teşkilatı mensuplarımıza bir kez daha şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.



"Hukuk devleti" gibi kavramlara çok önem veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün dünyada insanların en çok eziyet çektiği, canının yandığı, yüreğinin dağlandığı yerlere bakıldığında, istisnasız tamamında da adalet mekanizmalarının işlemediğinin görüldüğüne işaret etti.



Bu meselenin ırkla, renkle, refah düzeyiyle bir ilgisini bulunmadığını belirten Erdoğan, "Kimi toplumlar var ki hayat düzenleri gayet mütevazı olmasına rağmen sağlam bir adalet işleyişine de sahiptir. Kimi toplumlar da var ki zenginlikte herkesi geride bırakmış olmalarına karşılık orada adaletin esamesi dahi okunmaz. Bunun örneklerini son zamanlarda dünyamızda çok açık ve net yaşıyoruz. İşte bunun için biz 'hukuk', 'hukukun üstünlüğü', 'hukuk devleti' gibi kavramlara ve bunların hayata geçirilmesine çok büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.



"Yargı üzerindeki yükün hafifletilmesini sağladık"

Yargıtayın yeni binasının hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, "Alternatif hukuki çözüm yollarını devreye alarak, uzlaşma yöntemiyle sorunların çözümünü ve böylece yargı üzerindeki yükün hafifletilmesini de sağladık. Özel hukuk alanında da yine yargının yükünü azaltmak için arabuluculuk müessesiyle iş hukukunda yeni bir alan açtık. Hak arama konusundaki önemli bir reform da Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolunun açılmış olmasıdır." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihbar ve şikayetler konusunda da somut kriterler getirerek, vatandaşların haksız yere adalet kurumlarıyla karşı karşıya gelmesinin önüne geçtiklerini vurgulayarak, mahkeme, hakim, savcı ve adliye destek personeli sayısını artırarak hizmetlerin daha hızlı ve kaliteli verilmesini temin ettiklerine değindi.



Ayrıca meslek içi eğitim sistemiyle hakim ve savcıların güncel gelişmeler doğrultusunda kendilerini yenileyebilmelerine imkan sağladıklarını belirten Erdoğan, "Pek tasvip etmiyorum ama Ulusal Yargı Ağı UYAP ile tüm adliyeleri ve ilgili kurumları birbirine bağladığımız için yapılan işlemler şu anda elektronik ortamda rahatça takip ediliyor. Fakat bana göre çok da sıkıntılarını açıkça görüyoruz. Keşke bu şekilde değil de bizim o klasik sistemle bu iş geç de olsa yürüse daha adil olarak tecelli etseydi." ifadesini kullandı.



"Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2878"

Türkiye'nin terör örgütleriyle yoğun bir mücadele yürüttüğüne dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Şu anda maruz kaldığımız saldırıların büyüklüğü ve sürekliliği göz önüne alındığında demokrasi ile güvenlik arasındaki dengeyi Türkiye kadar iyi kurabilen bir başka ülke var mıdır? Şahsen ben bilmiyorum. İçeride, dışarıda bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. Şu an itibarıyla Afrin'deki mücadelede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2878 olmuştur. Bu mücadeleyi Mehmetçiğimiz dağ tepe, kar kış, kar boran, fırtına demeden sürdürmektedir. Mehmet’imiz yanında Özgür Suriye Ordusu da onlarla birlikte şehadete yürümektedir. Ama bedelini de bu terör örgütü YPG'ye, PYD'ye, DEAŞ'a çok ağır bir şekilde ödetiyoruz ve Allah'ın izniyle de ödeteceğiz."



"Biz, darbe girişimini engellerken bile hukuktan taviz vermemiş bir ülkeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin önlenmesi sürecine de işaret ederek, "Öyle ki biz, darbe girişimini engellerken bile hukuktan taviz vermemiş bir ülkeyiz." dedi.



15 Temmuz gecesi, darbecilere karşı milletle birlikte ilk harekete geçen kurumun yargı olduğuna vurgu yapan Erdoğan, o gece savcıların hemen görevlerinin başına geçerek, soruşturmaları başlattığını, gözaltı kararlarını aldığını, sorguları gerçekleştirdiğini söyledi. Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimine karşı mahkemelerin de önlerine gelen dosyalara göre kararlarını verdiğini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm darbe ve diğer terör davaları, tamamen hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürümektedir. Zaman zaman mahkemelerimizin, yüksek yargı kurumlarımızın, Anayasa Mahkememizin kararlarını eleştirdiğimiz olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Ama hiçbir zaman bu kararları yok saymadık. Gereğini yerine getirme konusunda asla tereddüde düşmedik." açıklamasında bulundu.

