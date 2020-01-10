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Cumhurbaşkanı Erdoğan görme engelli öğrencileri kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu'dan gelen bir grup görme engelli öğrenciyi kabul etti.
Genel 10.01.2020, 13:50
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu görme engelliler sınıfı öğrencileriyle buluştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da öğrencilere, görme engelliler için hazırlanan özel saatlerden hediye ettiği öğrenildi.
Kabulde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bulundu.