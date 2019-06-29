Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de liderlerle görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Osaka Liderler Zirvesi kapsamında liderlerle ikili temaslarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Erdoğan-Guterres görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres kabul etti.

Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki basına kapalı kabul 20 dakika sürdü.

Erdoğan-May görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, İngiltere Başbakanı Theresa May'i kabul etti.

Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul 45 dakika sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Erdoğan-Merkel görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 25 dakika sürdü.

Erdoğan-Widodo görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme 35 dakika sürdü.

Erdoğan-Modi görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti.

Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yarım saat sürdü.