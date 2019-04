Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik teröre de teslim olmadık, olmayacağız

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuştu.



Konuşmasında, "Önümüzde seçim gerilimi yaşamayacağımız 4 yılı aşkın bir süre bulunuyor. İhtiyacımız olan yapısal dönüşümleri birer birer hayata geçirmekte kararlıyız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızı rahatlatacak adımları attıkça, başımızdaki kara bulutların dağılacağına inanıyoruz."ifadelerini kullandı.



Erdoğan, "Geçtiğimiz zorlu sınamalar bize büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa davasından asla taviz veremeyeceğimizi tekrar hatırlatmıştır. Bir kez daha gördük ki ya olacağız ya öleceğiz, bunun başka yolu yok." şeklinde konuştu.



"Bu yılın ilk çeyreğinde ekonomide dengelenme devam etti." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Göstergelere baktığımızda tüm verilerin artık olumlu bir yönde yükselişe işaret ettiğini görüyoruz." dedi.



Erdoğan, "Bir dönem sınırlarımıza atılan füzeler, bombalar, kurşunlar neyse, son aylarda ekonomimize yapılan saldırılar da aynısıdır." şeklinde konuştu.



"Ekonomik teröre de teslim olmadık, olmayacağız"

"Silahlı ve diplomatik teröre nasıl teslim olmadıysak, ekonomik teröre de teslim olmadık, olmayacağız." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Filanca yabancı finans kurumu şöyle diyormuş, filanca devlet ülkemize şaşı bakıyormuş, filanca kesim saçma sapan yollara tevessül ediyormuş... Bunların hiçbirinin zerre kadar kıymeti yoktur. Asıl olan ülke ve millet olarak bizim ne istediğimiz, ne yaptığımız, nereye varmak istediğimizdir."



Erdoğan, "Türkiye her alanda olduğu gibi ekonomide de öyle bir ülkedir ki, buz dağı gibi görünmeyen kısmı, görünen kısmından çok daha büyüktür." ifadelerini kullandı.



"CHP yönetimi başka, CHP'ye oy veren vatandaşlarımız başkadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP yönetimi başkadır, CHP'ye oy veren vatandaşlarımız başkadır. Bunu birbirinden ayıralım." ifadelerini kullanarak, "Türkiye'de özellikle yerli ve milli olan her şeye yönelik linç kampanyası söz konusu olduğunda kimse CHP'nin eline su dökemez." dedi.



"Birileri 2023 hedeflerimizi hayal gibi göstermeye çalışıyor"

Erdoğan, "Birileri ısrarla 2023 hedeflerimizi bir hayal, bir serap gibi göstermeye çalışıyor." diyerek, "Halbuki biz hep birlikte bu hedeflere inanıp çalışırsak 2023'te çok daha ötesine geçmemiz mümkündür." şeklinde konuştu.



Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı

Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı ile ilgili Erdoğan, "Biz saldırıyı açık bir dille kınadık. Biz, şehit yakınlarının ve koskoca bir ilçe halkının taciz edilmesine, tariz edilmesine, terörist ithamına ve hakarete maruz kalmasına karşı çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.



"Hiç kimsenin şahsi ajandası Türkiye'nin ve AK Parti'nin misyonunun önüne geçemez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek partide gerek yönetimde, bizimle birlikte yol yürüyen her bir arkadaşımızın milletimizin tamamına karşı sorumlu olduğunun bilinciyle hareket etmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.



"Hiç kimsenin şahsi ajandası, Türkiye'nin ve artık kaderi ülkemizle bütünleşmiş olan AK Parti'nin misyonunun önüne geçemez." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendisini ülkesinden ve partisinden büyük görerek bu yolda yürümeye kalkanlar zaten baştan kaybetmiştir. Böylelerinin Türkiye'ye ve AK Parti'ye kaybettirmesine de izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.



"Millete en iyi hizmeti kim yapıyorsa onunla yola devam etmek, ülkenin ve partimizin yöneticisi olarak bizim görevimizdir." diyen Erdoğan, "Milletimizin bunca yıldır hükümette ve belediyelerde AK Parti'den umudunu kesmemiş olmasının sebebi kendi kendimizi yenileme becerimizdir." şeklinde konuştu.



"Başarı sırasına göre tüm illerimizi dolaşacağım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendisine tanınan fırsatı, verilen imkanı kullanamayanlar nöbeti devretmeyi kabullenmek zorundadırlar." dedi.



Erdoğan, "Ramazandan sonra başarı sırasına göre tüm illerimizi dolaşma azmindeyim ve dolaşacağım." ifadelerini kullandı.



"Ekonomik ve siyasi saldırılar bizi gerçek gündemimizden kopartamayacak"

"Ne dışarıdan ülkemize yönelen ekonomik ve siyasi saldırılar ne de içeride ekilmek istenen fitne tohumları bizi gerçek gündemimizden kopartamayacak." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:



"Aday yapılmadığı için istifa edip kimisi bağımsız, kimisi başka partiden gidip aday olmuşlardır, seçimi de kazanmıştır, kazanabilir. Bunlar bizi de üzmesin. Şimdi bundan sonra onlar kendi dertlerine baksınlar, biz bu tür safralardan kurtulduğumuz için rahat olalım."