Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim-öğretim konusunda tarihi nitelikte değişimlere hazırlanıyoruz

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekonomisi güçlü, toplum yapısı sağlam, dünyaya öncülük eden ülkelerin vasıflarının başında kaliteli, insanı merkeze alan bir eğitim-öğretim sistemine sahip olmalarının geldiğine işaret eden Erdoğan, zengin bir medeniyet birikimini temsil eden, genç ve dinamik nüfusa sahip, geleceğe dair iddiaları olan Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasının da nesillerini kaliteli bir eğitim-öğretim sistemiyle buluşturmasına bağlı olduğunu vurguladı.

"Türkiye'nin hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeğe dönüştürme mücadelemizde en büyük güç kaynağımız, nitelikli, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş nesillerimizdir." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, bu anlayışla son 16 yıldır eğitim-öğretimi önceliklerinin en başına çıkartarak, istikbalin teminatı olan çocuklar için imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Erdoğan, "288 bin yeni derslik inşa ederek, 605 bin yeni öğretmen atayarak, sınıflarımızdaki öğrenci ortalamasını 30'un altına çekerek, ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak, eğitim öğretimde ülkemize çağ atlattık. Eğitimde fırsat eşitliğini ve adaleti sağlamak gayesiyle, maddi durumu yerinde olmayan öğrencilerimize, ilköğretimden üniversiteye her seviyede çok önemli destekler verdik. Yeni eğitim-öğretim yılında da günün ihtiyaçlarını, gelişen teknolojileri ve milletimizin beklentilerini göz önünde bulundurarak bu alandaki reformlarımızı aralıksız sürdüreceğiz." bilgilerini verdi.

Eğitim-öğretimde kalitenin sadece teknolojik imkanlar, modern binalar ve mevcudu az sınıflarla sağlanamayacağının da farkında olduklarının altını çizen Başkan Erdoğan, kaliteli eğitim-öğretimin, bütün bunlara erişimle birlikte, öğrencilerin zihni gelişimlerini kolaylaştırmaktan, onlara vizyon kazandırmaktan, manevi yönlerini güçlendirmekten geçtiğine işaret etti.

"Çocukları rekabetçi dünyasına en iyi şekilde hazırlamak gerekir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları bugünün bilgi yoğun ve rekabetçi dünyasına en iyi şekilde hazırlamak gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uzun soluklu bir çalışmayı gerektiren bu hedeflere ulaşmak için, devletin gayretleri yanında, milletimizin tamamının el ele vermesi, aynı hedefe yönelmesi, güç birliği yapması şarttır. Bilhassa ailenin içinde aktif şekilde yer almadığı bir eğitim-öğretim sisteminin başarı şansı yoktur. Her biri ciğer paremiz olan evlatlarımızın eğitim-öğretimini emanet ettiğimiz öğretmenlerimize, okul idarecilerimize ve eğitim camiamızın tüm mensuplarına bu konuda çok önemli sorumluluklar düşüyor. Türkiye'nin yeni bir yönetim sistemiyle birlikte, her alanda yeni bir döneme girdiği günlerden geçiyoruz. Bu dönemde sabır, emek, samimiyet ve fedakarlık isteyen uzun bir süreç olan eğitim-öğretim konusunda da, tarihi nitelikte değişimlere hazırlanıyoruz. Hep birlikte daha çok çalışarak, evlatlarımızı en güzel şekilde yetiştirmek için gereken reformları milletimizle birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum.

Bu düşüncelerle 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak tüm eğitim camiamıza Rabbimden başarılar diliyorum."

Muhabir: Selma Kasap