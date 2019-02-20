Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'de petrol aramalarını durdurmayacağız

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Karapürçek Köroğlu Parkı'da düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.



Altındağ'ın, Ankara'nın en kadim ve en köklü semtlerine ev sahipliği yaptığını belirten Erdoğan, "Ankaramızın manevi muhafızı Hacı Bayram Veli Hazretleri, Şeyh Taceddin Hazretleri, Şeyh İzzettin Hazretleri, Melike Hatun gibi gönül insanları burada, Altındağ'da yatıyor. Örnek hayatlarıyla, hikmetli sözleri ve geriye bıraktığı eserleriyle Ankara'ya İslam mührünü vuran tüm hak aşıklarını rahmetle yad ediyorum. Rabbim bize o güzel insanların miraslarına sahip çıkmayı nasip eylesin. Bizleri onların yolundan ayırmasın." ifadelerini kullandı.



Açılış törenindeki katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan İkinci Murad'ın torunlarından Karacabey'in türbesinin Altındağ'da, Hacettepe Hastanesi içerisinde bulunduğunu anımsattı.



Şiirleri İslam öncesi dönemde Kabe'nin duvarlarına asılan 7 şairden biri olan İmru'l Kays'ın mezarının da Altındağ'da olduğunu aktaran Erdoğan, "Altındağ'da bulunan Ankara Kalesi zaten şehrin sembollerindendir. Altındağ, sadece tarihin ve kültürün değil Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ev sahipliği yapmasıyla aynı zamanda milli iradenin merkezidir. Altındağ, tüm renkleri ve tüm güzellikleriyle Ankara'nın bağrındaki Anadolu'dur." diye konuştu.



Altındağ'ın, kuruluşundan itibaren AK Parti'ye verdiği destekle vesayet karşısında demokrasinin de kalesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Millete hizmete koyulduğumuzdan beri Altındağ'ı, Altındağ'ın cesur, gayretli ve fedakar insanlarını hep yanımızda bulduk. Bizi yalnız koymadınız. Şu ana girdiğimiz 14 seçimin tamamında, siz Altındağlı kardeşlerimizin çok güçlü desteğini aldık. Partimizi kurup ülkemiz için hizmet yolculuğuna başladığımızda Altındağ yüzde 50 ile 'Adalet ve Kalkınma' dedi. Vesayet odaklarının tüm güçleriyle üzerimize abandığı 2004'te Altındağ, 64,5 ile 'Demokrasi' dedi. Eski Türkiye heveslilerinin özellikle saldırdığı 2009'da Altındağ, yüzde 57,3 ile 'Milli irade' dedi. İhanet çetesinin saldırılarının yoğunlaştığı 30 Mart 2014'te Altındağ bu defa yüzde 64 ile yine hizmet siyasetini, eser siyasetini seçti. Tarihimizin ilk doğrudan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Altındağ, yüzde 65,5 gibi rekor bir oy oranıyla şahsımı Cumhurbaşkanlığı makamına taşıdı.16 Nisan halk oylamasında Altındağ, yüzde 63,3 ile 'Kalıcı istikrar, büyük ve güçlü Türkiye' dedi. Son olarak 24 Haziran'da Altındağ bir kez daha partimize ve Cumhur İttifakı'na rekor düzeyde oy oranıyla sahip çıktı. Yüzde 66 ile şahsımı ikinci kez Cumhurbaşkanlığına layık gördünüz."



Altındağ'ın güçlü duruşu

Altındağlıların güçlü duruşuyla, sadece Altındağ ya da Ankara'nın gelişmesine katkı sunmakla kalmadığına işaret eden Erdoğan, "Aynı zamanda Türkiye'nin son 17 senede siyasette, ekonomide, eğitimde, sağlıkta ve ulaşımda yazdığı destanlarda pay sahibi oldunuz, ülkemizin yolunu açtınız." diye konuştu.



Vefa ve kadirşinaslıkları için Altındağlılara teşekkür eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu kardeşinize sahip çıktığınız için büyük Türkiye yolculuğunda bizlere yol arkadaşlığı yaptığınız için Rabbim hepinizden razı olsun. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin. İnşallah 31 Mart akşamında, bu başarılarımıza bir yenisini ekleyeceğiz. Tıpkı son 14 seçimde olduğu gibi biz yine Altındağlı kardeşlerimizden rekor bekliyoruz. Sizlerden bir kez daha iradenize, geleceğinize, ülkemizin beka mücadelesine sahip çıkmanızı bekliyoruz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışa katılanlara yönelttiği "Altındağ, 31 Mart'ta ülkene sahip çıkıyor musun? Altındağ, 31 Mart'ta sandığı, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkıyor musun? Altındağ, 31 Mart'ta istiklaline ve istikbaline sahip çıkıyor musun? Altındağ, 31 Mart'ta, tevazu, samimiyet ve gayretle 'memleket işi gönül işi' diyor musun? Altındağ, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine 'Evet' diyor musun? Altındağ, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na 'Evet' diyor musun?" sorulara, "Evet" yanıtını aldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mart inşallah Türkiye için aziz milletimiz için Altındağ için hayırlara vesile olsun. 31 Mart, Gazze için Filistin için Suriye, Irak, Arakan, Türkistan için coğrafyamızın tüm mazlum halkları için dünyaya verilmiş gür bir mesaj olsun. 31 Mart, DEAŞ ve PKK gibi proje terör örgütleri üzerinden ülkemizin bekasına kastedenlere indirilmiş ağır bir darbe olacaktır." dedi.



"31 Mart'ta Allah'ın izniyle sandıklarda Osmanlı tokadını vuracağız"

Erdoğan, siyasetin gündemini yakından takip eden vatandaşların hangi adayın ne dediğini, kimin kimlerle yol yürüdüğünü, kol kola girdiğini gördüğünü söyledi.



Her partinin kendi önceliklerine ve hassasiyetlerine göre bir gündeminin olduğunu belirten Erdoğan, "İşte CHP'yi görüyorsunuz. Talimat nereden geliyor? Kandil'den geliyor. Açık ve net ne söylüyorlar; CHP, terör örgütünün desteklediği HDP, öbür tarafta adı İYİ Parti olan parti, yanında Saadet. Dörtlü çete... 'Siz Güneydoğu'da, Doğu'da beraber olacaksınız' diyorlar. Kandil diyor. 'Batıda da AK Parti'yi, Erdoğan'ı çökertmek için bazı yerlerde gerekirse HDP olarak seçime girmeyeceksiniz, aday göstermeyeceksiniz. Bazı yerlerde CHP'yi, bazı yerlerde İYİ Parti'yi destekleyeceksiniz' diyorlar. Mesele AK Parti'yi sandıklarda mağlup etmek." diye konuştu.



Millete, halka inandığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bizler, bu terör örgütlerinin dayanışma halinde olduğu bu seçimlerde, 31 Mart'ta Allah'ın izniyle sandıklarda bunlara en güzel Osmanlı tokadını vuracağız. Buna hazır mıyız? Milli iradenin egemenliğine hazır mıyız? Bunu sandıklarda göstereceğiz. Öyleyse durmak yok. Ana kademe, kadın kollarımız çok koşturacağız. Gençler, gençlerle münasebetlerimizi çok geliştireceğiz ve bu seçimde Cumhur İttifakı olarak AK Parti-MHP beraber, omuz omuza, yoğun bir çalışmanın içerisinde olacağız ve oylarımızı bir defa konsolide etmemiz lazım. AK Parti kendi içinde oy zaiyatına gitmemeli, MHP kendi içinde oy zaiyatına gitmemeli. Oylarımız konsolide olmalı, Cumhur İttifakı olarak da sandığa yansımalı."



Erdoğan, Etimesgut belediye başkan adaylarının MHP'den olduğunu anımsatarak, burada da aynı şekilde dayanışmayı ortaya koyacaklarını ifade etti.



"Gündemlerinde fırsatçılara sahip çıkmak var"

Bu şekilde, bu çalışmalarla 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'nın zaferiyle bu işin noktalanacağını dile getiren Erdoğan şöyle konuştu:



"Bizim aramızda azami müştereklerimiz var. Soruyorum, CHP ile HDP'nin arasında azami müşterekler olabilir, fakat İYİ Parti ile olabilir mi? Yok, asgarisini bile bulamazsınız. Hele hele Saadet ile hiç mi hiç olamaz ama bak gelebiliyorlar. Neye karşı geliyorlar? AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'na karşı. Şimdi sizlerin kimin gündeminde nelerin olduğuna özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum. Bizim gündemimizde hizmet var, eser var, gönüller kazanmak var. Bizim gündemimizde Türkiye'yi ve şehirlerimizi hayalleri ve hedefleriyle buluşturmak, ülkemizi ekonomide, ticarette, istihdamda, tarımda, savunma sanayinde çok daha ileri seviyelere taşımak, milletimizin lokmasına musallat olan fırsatçılara ders vermek, domates, patlıcan, biber fiyatlarını şişirerek insanımızın rızkına kastedenlere mani olmak, Suriye'de güvenlik bölgeleri kurarak mültecilerin geri dönüşlerini sağlamak var. Nitekim şu an itibariyle 310 bin mülteci evlerine, topraklarına döndü. Bizim gündemimizde Irak ve Suriye'deki terör bataklıklarını kurutmak var. Bizim gündemimizde Doğu Akdeniz'de bulunan enerji kaynakları üzerindeki haklarımızı korumak var. Bizim gündemimizde enerji yatırımlarıyla cari açığımızı kapatmak, ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmak var."



"Peki CHP'nin ve zillet ittifakının gündeminde ne var" diye soran Erdoğan, onların gündeminde bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına yoldaşlık etmenin, Türkiye'nin ayağına çelme takmaya çalışanlara payandalık yapmanın, milletin rızkını, lokmasını gasbeden fırsatçılara sahip çıkmanın, sadece kendi küçük hesaplarının, koltuk kavgalarının olduğunu söyledi.



"Biz yola devam ediyoruz."

Kendileri her alanda Türkiye'nin bağımsızlığı için çalışırken, CHP ve şürekasının Türkiye'nin geleceğine pusu kurmanın peşinde olduğunu ifade eden Erdoğan şunları kaydetti:



"Biz ihya etmenin, inşa etmenin, yeni eserler, projelerle ülkemizi kalkındırmanın mücadelesini verirken, CHP her zamanki gibi yıkmanın, yasaklamanın, engellemenin peşinde. Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'daki projelerimize kadar son 17 yılda attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her reformda CHP zihniyetini karşımızda bulduk. Terörle mücadelemize destek olmak yerine gittiler bölücü terör örgütünün Suriye kolunun yurt dışında avukatlığına soyundular. Zeytin Dalı Harekatımız öncesinde güvenlik güçlerimizin moralini bozmak için günlerce kara propaganda yaptılar. Gezi olaylarında ağaç bahanesiyle sokakları yakıp yıkan bunladı. Belediye otobüslelerini ateşe veren bu vandallara sahip çıktılar. 17-25 Aralık girişiminde demokrasinin yanında saf tutmak yerine gittiler grup kürsülerini FETÖ'nün montajlarına, şantaj kasetlerine kiraya verdiler. 'Basın özgürlüğü' diyerek FETÖ'nün paçavraları önünde gece sabahlara kadar nöbet tuttular. 15 Temmuz gecesi milletle darbeye direnmek yerine FETÖ'cü alçaklarla anlaşıp tankların arasından kaçmayı seçtiler. Gece 01.15, damadım, torunlarım, kızım, eşim biz Atatürk Havalimanı'na iniyoruz, tüm milletimiz orada ve öğreniyorum ki 23.15'te Beyefendi gelmiş, anlaşmalı olan FETÖ'cülerle görüşmesini yapıp tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne gitmiş. F-16'lar bomba yağdırırken, üzerimizden uçup giderken o da Bakırköy Belediyesi'nde kahvesini yudumluyordu. 'Haberim olsa ben de gelirim' diye daha sonra söylüyor."



Erdoğan, 7 Ağustos'ta Yenikapı'da yeni bir ruh inşasına çalışırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cuma akşamına kadar hep "hayır" dediğini hatırlatarak, "Cuma akşamı son anda geleceğini bildirdi. Baskılara dayanamadı, geldi. Ve Yenikapı ruhuyla biz orada buluştuk. Orada milyonlar vardı. Bir müddet sesini çıkarmadı. Bir müddet sonra 'Bizim için Yenikapı ruhu bitmiştir' dedi. Niye? Çünkü bunların ruhunda birlik, beraberlik, vatanseverlik, milliyetperverlik yok ama biz o gün Cumhur İttifakı'nın temellerini attık ve yola devam ediyoruz." dedi.



"Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız"

Erdoğan, muhalefetin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri karşısında sergilediği tavrı eleştirdi.



Önceki gün bir CHP milletvekilinin, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili eleştirisini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki operasyonlarımızın durdurulması gerektiğini söylüyor. 'Bir kova bile petrol bulunmadığı' iddiasıyla Türkiye'yi petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine son vermeye çağırıyor. Biz ilk günden itibaren bu tür çağrıları zaten Rumlardan işitiyorduk. Aynı şekilde Kıbrıs Türk'ünün haklarını gasbetmek isteyen diğer ülkeler de her fırsatta rahatsızlıklarını dile getiriyor." ifadesini kullandı.



Erdoğan, "Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalardan Rumların ve diğerlerinin rahatsızlık duyması gayet tabiidir. Burada sorgulanması gereken CHP'nin tavrıdır, hazımsızlığıdır. Ülkemizin enerji güvenliğine dair milli bir meselede CHP'nin bu şekilde savrulması, böyle bir gafletin içine düşmesi gerçekten üzücüdür. Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır." diye konuştu.



Türkiye'nin potansiyelini ortaya çıkaracak bu tür stratejik hamlelerden bırakın rahatsızlık duymayı, herkesin, en başta da ana muhalefetin gurur duyması gerektiğine işaret eden Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:



"Ülkemizin, Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini koruma kararlılığından herkesin, en başta ana muhalefetin iftihar etmesi gerekir. Elbette biz, Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız, yolumuza devam edeceğiz.



Biz, CHP rahatsız oluyor diye ülkemizin ve Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin enerji kaynakları üzerindeki haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Çalışmalarımızı sonuna kadar devam ettirerek, inşallah milletimize hasretle beklediği müjdeli haberleri de vereceğiz."



"Tek kalemde 306 trilyon lirayı aşan yatırım"

Erdoğan, alanda kendisini dinleyenlere, "Biz yetkiyi sizden alıyor, hesabı yine size yani milletimize veriyoruz. Seçim dönemlerinde 5 yıllık karnemizi ortaya koyuyor, gelecek 5 yıl için yine sizlerden destek ve icazet bekliyoruz. Siz demokrasinin, milli iradenin arkasında durduğunuz, bize yetkiyi ve görevi verdiğiniz sürece bizler de size hizmet etmenin o emsalsiz gururunu yaşadık ve yaşıyoruz." şeklinde seslendi.



Belediyenin Altındağ'a kazandırdığı yatırımları hizmete açmanın bahtiyarlığı içinde olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, içinde konut projelerinin, müzelerin, aile sağlık merkezlerinin, camilerin olduğu 112 tesisin toplu açılış törenini yaptıklarını söyledi.



Erdoğan, bütün bunlarla semt pazarlarının, spor komplekslerinin bulunduğu eser ve hizmetlerin hayırlar getirmesini diledi.



Hizmete açılan eserler arasında Karapürçek Mahallesi'ne kazandırdıklarının önemli yer tuttuğunu dile getiren Recep Tayyip Erdoğan, "Tek kalemde 306 trilyon lirayı aşan yatırım, eser, proje ve hizmeti Altındağlıların kullanımına sunmuş oluyoruz." dedi.



"Şu an itibarıyla hasta kabulüne başlamış durumda"

Resmi kurumların ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin farklı alanlarda şehre yaptığı hizmetlerin bulunduğuna da değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



"Sağlıkta toplam maliyeti 3 milyar lirayı aşan 3 bin 704 yataklı Bilkent ve 3 bin 577 yataklı Etlik Şehir hastanelerinin inşası devam ediyor. Bilkent'in 14 Mart'ta resmi açılışını yapıyoruz. Şu an itibarıyla hasta kabulüne başlamış durumda. Dünyanın en büyük ve en modern hastanelerden bir tanesi.



Benim belediye başkanlığımdan itibaren hep hedefim ve gayemdi, Türkiye'yi şehir hastaneleriyle donatmak. Şimdi de ilk etapta büyükşehirlerde, bazı illerde, örneğin Isparta, Mersin ve Yozgat'ta bunların hepsini yapıyoruz, yapacağız."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'yı hızlı trenle Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul ile birleştirdiklerini anımsatarak, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin yapımının hızlı şekilde sürdüğünü, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda da çalışmaların süratle devam ettiği bilgisini paylaştı.



Erdoğan, Ankara'ya Yüksek Hızlı Tren Garı'nı kazandırdıklarını, Başkentray'ı hizmete sunduklarını, Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan ve Tandoğan-Keçiören metrolarını yaptıklarını anlattı.



Bunlarla kalmayıp mevcut hatları da uzattıklarını vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi- Gar-Kızılay Metro uzantısının yapımına başladıklarını belirterek, Kuyubaşı-Yüksek Hızlı Tren Garı-Kızılay hattıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.



Ankaray'ı hem AŞTİ hem de Dikimevi tarafından uzattıklarını ifade eden Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı'nın, Altındağ'ın kalkınma yolculuğunu hızlandıracak pek çok projesinin bulunduğunu söyledi.



"Tramvay ile ulaşım sağlayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür Yolu Projesiyle Ankara tarihini bugüne taşıdıklarını dile getirerek, "Ankara Kalesi'nin Akkale'den başlayıp Atakule'de sonlanacak 12 kilometrelik yolu, bir kültür rotası haline getiriyoruz. Ayrıca Ulus trafiğini 2 ayrı tünelle yer altına alarak, Gençlik Parkı ve Hacı Bayram Veli Cami arasında tramvay ile ulaşım sağlayacağız. Ankara Kalesi'nin tarihini ortaya çıkartacak çalışmalarla burayı hem şehir halkının hem de turistlerin kullanımına kazandıracağız." diye konuştu.



Ankara'ya 13 millet bahçesi yaptıklarını, bunların 4'ünün Altındağ'da bulunduğunu, toplamda da 5 milyon 300 bin metrekarelik yeşil alan kazandıracaklarını belirten Erdoğan, özellikle Altındağ'ın nüfusunun gün geçtikçe arttığını vurguladı.



Recep Tayyip Erdoğan, sadece Karapürçek Mahallesi'nde 100 bini aşkın kişinin yaşadığının altını çizerek, buradaki vatandaşların ulaşım ve sağlık konusunda talepleri olduğunu, Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığının da el ele vererek bu sorunu hal yoluna koyacaklarını dile getirdi.



Siteler'deki esnafın da üretimlerini artırmak, müşterilerine daha güzel ve kaliteli hizmet sunmak için gayret ettiklerinin farkında olduğunu belirten Erdoğan, bugüne kadar daima esnafın ve sanatkarın yanında yer aldıklarını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, SGK prim desteklerinden faizsiz kredilere, hibelere kadar esnafın ihtiyaç duyduğu desteği en güçlü şekilde verdiklerini işaret ederek, "Siteler esnafının taleplerini belediye başkan adaylarımız biliyor. Çok yakın takip ediyorlar, inşallah bunlarla ilgili gerekeni 31 Mart'tan sonra hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.



Altındağ'a 3 dönemdir hizmet eden ve bu dönemde ise Yenimahalle Belediye Başkan Adayı olarak gösterdikleri Veysel Tiryaki'ye emekleri için teşekkürlerini ileten Erdoğan, AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı'nın devralacağı hizmet bayrağını daha yükseklere çıkaracağına inandığını da kaydetti.



Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde konuşma yaptığı platforma çıkışında partisinin "Nereden nereye" adlı şarkısına eşlik etti.



Açılış töreninde, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de birer konuşma yaptı.



Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Lütfiye Selva Çam, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Fatih Şahin, Hayati Yazıcı ve Lütfi Elvan, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı ile AK Parti ve MHP milletvekilleri de katıldı.



Muhabir: Zafer Fatih Beyaz, Mehmet Tosun, İlkay Güder