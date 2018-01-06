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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demir Kilise'yi açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgar Ortodokslar için tarihi önem taşıyan Demir Kilise'nin açılışını yarın yapacak.

06 Ocak 2018 Cumartesi 13:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demir Kilise'yi açacak
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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgar Ortodokslar için tarihi önem taşıyan Demir Kilise'nin açılışını yarın yapacak.

'Demir Kilise' açılışa hazır

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın himayelerinde İstanbul Balat'ta bulunan Demir Kilise'nin restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının akabinde yarın açılışı gerçekleştirilecek.

Bulgar Ortodokslar için tarihi önem taşıyan Demir Kilise'nin açılış töreninde, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da hazır bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninin ardından Borisov'u İstanbul'da kabul edecek.

Muhabir: İlkay Güder

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