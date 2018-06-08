Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Nevşehir’de kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Nevşehir’de Kurşunlu Camii’nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir mitingi için helikopterle şehre geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın namazını kılacağı Kurşunlu Camii etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle indikten sonra cuma namazını kılmak için Kurşunlu Camii’ne giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namazını kıldıktan sonra miting alanına geçti.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2018, 14:23