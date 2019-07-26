Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Başyazıcıoğlu Camisi'nde kıldı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Başyazıcıoğlu Camisi'nde kıldı.Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Başyazıcıoğlu Camisi'nde kıldı
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ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazıBaşyazıcıoğlu Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından, Başyazıcıoğlu Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

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