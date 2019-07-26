Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Başyazıcıoğlu Camisi'nde kıldı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Başyazıcıoğlu Camisi'nde kıldı.
Cuma namazını burada kılan Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Başyazıcıoğlu Camisi'nde kıldı.Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından,...
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Başyazıcıoğlu Camisi'nde kıldı.
Cuma namazını burada kılan Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.