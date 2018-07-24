Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çipras ile telefonda görüştü

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefonda görüştü - Erdoğan, Çipras'a Atina yakınlarında yaşanan yangın faciasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti - Görüşmede Erdoğan, Türkiye olarak Yunanistan'a yardıma hazır olduklarını ifade etti