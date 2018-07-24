Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çipras ile telefonda görüştü

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefonda görüştü - Erdoğan, Çipras'a Atina yakınlarında yaşanan yangın faciasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti - Görüşmede Erdoğan, Türkiye olarak Yunanistan'a yardıma hazır olduklarını ifade etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çipras ile telefonda görüştü
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ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras'a Atina yakınlarında yaşanan yangın faciasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Yunan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunan Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın acılarını paylaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Yunanistan'a yardıma hazır olduklarını kaydetti.

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