Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad'a gitti

- Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile Çad'ın başkenti Encemine'ye hareket etti

26 Aralık 2017 Salı 13:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad'a gitti
banner230

HARTUM (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 12.50'de Çad'ın başkenti Encemine'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Hartum Uluslararası Havaalanı'ndan Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir ve eşi Widad Babiker Ömer Modawi'nin yanı sıra Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile Sudanlı üst düzey yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Sudan'dan ayrıldı.

- Çad'ın ardından Tunus'u ziyaret edecek

Afrika ziyareti kapsamında Sudan'ın ardından ikinci durağı Çad olan Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby ile baş başa ve heyetler arası görüşmelere katılacak.

Anlaşmaların imzalanması ve iki cumhurbaşkanının ortak basın toplantısı sonrası Çad Cumhurbaşkanı Deby tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna resmi yemek verilecek.

Erdoğan, temasları sonrasında Tunus Kartaca Havaalanı'na hareket edecek.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çad'a Gittiözel Uçak "TUR"Sudan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim