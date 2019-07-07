Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'i ziyaret edecek

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere 8-9 Temmuz'da Dönem Başkanı Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin, Balkanlar'da barış, istikrar ve refaha atfettiği önem çerçevesinde, bölge ülkelerinin tamamını kapsayan tek bölgesel iş birliği platformu olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'ne kuruluşundan bu yana etkin bir şekilde katkıda bulunduğunu bildiren Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Toplantı kapsamında ekonomi, ticaret, ulaştırma, altyapı ve yatırım alanları başta olmak üzere Balkanlar'da iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu vesileyle Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin yanı sıra zirve katılımcısı bazı ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

Cumhurbaşkanımızın ayrıca, Butmir'de konuşlu Avrupa Birliğinin Althea Harekatı Türk Temsil Heyeti Başkanlığı komutasında barışı koruma görevlerini icra eden askerlerimizle bir araya gelmeleri de öngörülmektedir."

Muhabir: Zafer Fatih Beyaz



