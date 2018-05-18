İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim için Çanakkale neyse Kudüs de odur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Yenikapı Miting Alanı'nda Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde yaptığı konuşmada, müstesna bir günü yaşadıklarını belirterek, kalbi Kudüs için atan, öfkesi Kudüs için kabaran, yüreği Kudüs için yanan yüz milyonların sesi olarak bugün Yenikapı'da bulunan herkesi selamladığını ifade etti.

"Kudüs bir imtihandır"

İnsanlığın ve Müslümanların haysiyetini koruma görevini üstlenen mazlum Filistin halkına şükranlarını sunduğunu dile getiren Erdoğan, "Biliyor musunuz Kudüs sadece bir şehir değildir. Kudüs bir semboldür, bir imtihandır, Kudüs kıbledir. İlk kıblemizi koruyamazsak son kıblemizin geleceğine güvenle bakamayız. Açık konuşmak gerekirse İslam dünyası Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır. Sadece İslam dünyası değil, tüm insanlık da sınıfta kalmıştır." ifadelerini kullandı.

"Filistin'in topraklarından kan izleri hiç silinmedi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair Nizar Kabbani'nin "Kudüs şiiri"nden de dizeler okuyarak, o günden beri Kudüs'ün duvarlarından, Filistin'in topraklarından kan izlerinin hiç silinmediğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler'in 1947 yılındaki kararına göre Kudüs'ün özel statülü uluslararası bir şehir olacağına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu karar, Filistin'in hızla işgali ve bölgenin binlerce yıllık sakinlerinin zorla tasfiyesi sonucunu doğurmaktan başka bir işe yaramadı. 1967 yılında Kudüs'ün işgaline sessiz kalan Birleşmiş Milletler, İsrail'in gerçekleştirdiği haksız, hukuksuz, vicdansız, ahlaksız tüm eylemleri sadece seyrederek bu zulme zımnen ortak olmuştur. Niçin 'Dünya 5'ten büyüktür' diyorum anlıyor musunuz? Yoksa bir Amerika'nın iki dudağının arasına mahkum olan dünyada zulümden başka bir şey göremezsiniz. Onun için ne diyoruz? Zalimler için yaşasın cehennem. Bugün de Amerika'nın attığı adıma karşı etkili bir tavır koymayan Birleşmiş Milletler, zaten yıpranmış olan meşruiyet zeminine bir darbe daha vurmuştur."

"Asıl mücadele Siyonizmle"

Kudüs'ün İsrail tarafından işgalinden iki yıl sonra bir grup Yahudi tarafından Mescid-i Aksa'nın yakılmasının aslında bardağı taşıran son damla olması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Bunlar Siyonist ve bir Siyonizm mücadelesiyle karşı karşıyayız. Böyle bir felaket dahi maalesef Müslümanları kendilerine getirmeye yetmedi. Ben Siyonistlerle Musevileri birbirinden ayırıyorum. Asıl mücadele Siyonizmle Siyonistlerle ve onların Müslümanlara olan düşmanlığı hiç affedilir gibi değil." dedi.

Dönemin İsrail Başbakanı'nın bu yangının yaşandığı günle ilgili hissiyatını anlatırken, "Sandım ki Müslümanlar dört bir yandan Kudüs'e gelecek. Sabaha kadar korkudan uyuyamadım. Lakin sabah oldu ve hiçbir şey yaşanmadı. İşte o zaman anladım ki biz dilediğimizi yapabiliriz." dediğini aktaran Erdoğan, "Acı ama durumumuz işte budur." ifadelerini kullandı.

"Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü ve Filistin'i belki dillerimiz unutmadı ama elleri, kolları bağlı bir seyirci olmanın ötesine geçemediğimiz de ortada" diyen Erdoğan, İsrail'in 1947'den beri dilediğini yaptığını, bugün de aynı pervasızlıkla yoluna devam ettiğini söyledi.

'Bizim için Çanakkale ne ise Kudüs de odur'

Kudüs ve Allah'ın evi Mescid-i Aksa esaret altındayken, evinde yatmayı kendisine zül sayan bu büyük komutanın verdiği mücadelenin, imanın ve cesaretin zulme karşı direnişinin sembolü olduğunu vurgulayan Erdoğan, daha sonraki Haçlı seferlerinde de benzer hadiselerin yaşandığını ama tereddüdün olmadığını ifade etti.

Karşı taraf zulümle, vahşetle, kıyımla Kudüs'e yürürken Müslümanlar'ın imanlarının, bileklerinin gücüyle onları yendiğini ama masum hiç kimseye de zarar vermediğini dile getiren Erdoğan, bu saldırı dalgasının son büyük örneğinin Çanakkale olduğunu söyledi.

Çanakkale'de milletin iman dolu göğsünü siper ederek, bu hayasızca akını durdurduğunu hatırlatan Erdoğan, "Dikkat ediniz, bu örneklerin hepsinde zalimler tüm güçleriyle saldırırken, Müslümanlar sadece dua etmekle, sadece gözyaşı dökmekle yetinmemişlerdi. 'Zulme rıza, zulümdür' diyerek karşılarındaki güçlerin sayısına, silahına, teknolojisine bakmadan Allah'ın vaadine güvenip, tüm güçleriyle, tüm imkanlarıyla mücadele etmişlerdir. Bizim için Çanakkale ne ise Kudüs de odur." dedi.

Yüreklerin, bileklerin ve canların ortaya konduğu bir mücadelenin zaferle sonuçlanacağını belirten Erdoğan, "Bugün 'neyimiz eksik' diye baktığımızda, işte bunu görüyoruz. Dualarımıza ve gözyaşlarımıza, yüreklerimizin ve bileklerimizin gücünü eklemediğimiz sürece, zalimi durduramayız. Çünkü hak, hukuk tanımayan zalim, laftan, sözden, nasihatten zaten anlamaz. İçindeki korkuyu, zulüm çıtasını sürekli yükselterek bastıran, ahlakı olmayan zalimin anladığı tek dil güçtür. Şayet tüm dünya, tüm Müslümanlar bir olup bu zulmün karşısına dikilirse, inanın bana sırtını dayadığı lobilerin desteği, İsrail'in pervasızlıklarını sürdürmesine yeterli olmaz." diye konuştu.

"Açık konuşacağım; Müslümanlar, aralarındaki çatışmalarda, çekişmelerde, ihtilaflarda birbirlerine ne kadar şedidse, ne kadar tahammülsüzse, hatta ne kadar vicdansızsa, hasımlarına karşı da o derece pısırık, cesaretsiz, korkak bir görüntü içindedir." diye konuşan Erdoğan, "Tespitim yanlış mı?" diyerek kalabalığa sordu.

'Türkiye Kudüs ve Filistin meselesindeki duruşunu hep göstermiş bir ülkedir'

Tüm dinlerin kutsal mekanlarına ev sahipliği yapan Kudüs'ü fanatik siyonistlerin yerle yeksan etme niyetine karşı Müslümanıyla, Hristiyanıyla, sağ duyulu özellikle Musevisiyle hep birlikte mücadele edeceklerini vurgulayan Erdoğan, İsrail halkını da yönetimlerinin kendilerini sürüklediği felakete karşı harekete geçmeye davet ettiklerini kaydetti.

Erdoğan, holokost mağduru bir halkın kendi devletlerinin bir başka halka karşı işlediği insanlık suçlarına rıza göstermeyeceğini ümit ettiğini dile getirerek, "Amerikan halkının da bu uygulamaların anlamı konusunda yeteri kadar bilgilendirilmediğini düşünüyorum. Yönetimin terör örgütleri konusunda olduğu gibi terör devleti İsrail hususunda attığı adımların bir gün geri dönüp Amerika'yı vurması da kaçınılmazdır. Bu vesileyle Amerikan halkına da yönetimin yanlışları konusunda seslerini yükseltmeleri çağrısı yapıyorum." diye konuştu.

Üzerinde durulması gereken asıl konunun "ne yapacakları" olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye hem diplomatik kanalları çalıştırarak hem de attığı somut adımlarla Kudüs ve Filistin meselesindeki duruşunu hep göstermiş bir ülkedir. Son gelişmelerin ardından da tavrımızı açık bir şekilde otaya koyduk. İsrail'in en çok hedef aldığı ülkenin Türkiye, en çok hedef aldığı liderin de şahsım olması bu tavrın doğruluğunu ve etkisini göstermektedir. Eğer oradaki şahıs beni hedef alıyorsa doğru yoldayım. Ama biz bir şeye inanıyoruz. Biliyoruz ki galip olan ancak Allah'tır. İstediğin kadar elinde nükleer silah olsun, istediğin kadar elinde kimsede olmayan silahların olsun, asıl olan Rabbimin silahıdır. Biz bununla bu yolda yürüyoruz. Onlar hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar, en büyük tuzak Allah'ın tuzağıdır. Biz bununla bu yolda yürüyoruz. Biz ecdadımız gibi kutsal bildiğimiz değerler uğrunda gerektiğinde canımız pahasına mücadele etmekten kaçınmayan bir milletiz."

Muhabir: Güç Gönel, Mücahit Türetken, Sefa Mutlu, Çiğdem Alyanak, İsmail Özdemir, Etem Geylan, Hanife Sevinç