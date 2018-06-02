Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz terörist olanın apoletini söktük

AKSARAY (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen mahalle iftarında Aksaraylılarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2011'de Türkiye'yi büyük projelerle tanıştırma sözü verdiklerini belirterek, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve otoyollardan bahsettiklerine değindi.

Marmaray'ı bitirdiklerini ve bugüne kadar 268 milyon kişinin kullandığını, Avrasya Tüneli'nden 23 milyon, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de 27 milyon aracın geçtiğini aktaran Erdoğan, İstanbul-İzmir otoyolunda çalışmaların hızla devam ettiğini, Osmangazi Köprüsü dahil pek çok bölümünü hizmete açtıklarını anlattı.

"Yıl bitmeden 4 şehir hastanesi daha açacağız"

Şehir hastaneleri sözünü tuttuklarını ve şu ana kadar 5 tanesini açtıklarını, yıl bitmeden de 4 tanesini daha açacaklarını aktaran Erdoğan, "2023'e kadar 31 şehir hastanesinin hemen hemen tamamı hizmete girmiş olacak. Hekim sayımızı, önce 155 bine ardından 200 bine çıkarma sözü vermiştik, Şu anda hemen hemen 150 bini bulduk. Hastanelerdeki nitelikli yatak sayısını yüzde 45'e yükseltme sözü vermiştik, şimdiden yüzde 62'ye ulaştık. Yani hedefimizin çok çok üzerine çıktık." diye konuştu.

Konutta 2023 için 1 milyon konuta ulaşma hedefi koyduklarını, şu anda 833 binde olduklarını anlatan Erdoğan, "Mevcut planlamalara göre 2023'te 1 milyon 200 bine ulaşacağımız anlaşılıyor." dedi.

Tarımsal milli geliri, 37 milyar liradan 189 milyar liraya çıkardıklarını söyleyen Erdoğan, bu rakamla tarımsal hasılada Avrupa'da bir numara olduklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu örnekleri şunun için veriyorum; AK Parti sadece konuşan, sadece vaatte bulunan bir parti değildir. AK Parti verdiği her sözün arkasında duran, söylediğini yapan bir partidir. Bunun için 24 Haziran seçimlerinde de sadece yapacağımız şeyleri söylüyoruz. Öyle uzayda altın bulma gibi uçuk, kaçık vaatlerimiz yok. Alın terimizle emeğimizle bileğimizle ne yapabileceksek onu söylüyoruz. Bir 'yerli marka otomobil' diyoruz, 'Kanal İstanbul' diyoruz, 'millet bahçeleri' diyoruz. Biz 'hızlı tren hatları' diyoruz. 'Barajlar sulama tesisleri, köprüler yollar' diyoruz."

"Sen teröristin kim olduğunu bilmiyorsun"

Erdoğan, "Biliyorsunuz, CHP'nin adayı bugün kafayı Zeytin Dalı Harekatımızın kahraman komutanı Metin Temel Paşamıza takmış. Diyor ki, 'Erdoğan şu kadar generalin apoletini söktü, ben de bununkini sökeceğim.' Bana bak, biz terörist olanın apoletini söktük, teröristlere karşı mücadele edenlerin değil." diye konuştu.

Korgeneral İsmail Metin Temel Paşa'nın ülkeyi vuran teröristlerle mücadele sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin açıklamalarına şu sözlerle tepki gösterdi:

"İnce, sen teröristin kim olduğunu bilmiyorsun. Zaten siz o teröristlerle de Ankara'dan İstanbul'a kol kola yürüdünüz. Senin genel başkanın teröristlerle beraber Ankara'dan İstanbul'a kol kola yürüdü. Biz sizleri iyi biliriz. Bir insan ülkesinden bu kadar mı habersiz olur?

Sayın Temel, bir parti toplantısına gelmiyor, Malatya'da Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonunun düzenlediği bir davete geliyor ve protokol masasında, o da bir protokol mensubu olarak yerini alıyor. Bir insan devletin nasıl işlediğinden bu kadar mı habersiz olur? Devlet nedir, devlet nasıl yönetilir, bunlardan haberi yok. Darbeci generallerin apoletlerini biz değil, yargı söktü. Bunu da bilesin. Cumhurbaşkanının öyle bir yetkisi dün yoktu, bugün yok, yarın da yok."

"Milletimizle beraberiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Apolet sökmek' ne demek? Sen bu ülkeye cumhurbaşkanı olmaya mı talipsin, kral olmaya mı heveslisin? Daha adayken işi bu noktaya getiren adam Allah muhafaza o göreve gelirse neler yapar, varın siz hesap edin. Böyle, kaba saba meydanlarda konuşup atmakla siyaset olmaz. Sen bu işi öğreneceksin ama iş işten geçmiş ve atı alan da Üsküdar'ı geçmiş olacak." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin 81 iline, 81 milyon vatandaşın tamamına hizmet verecek eserlere imza atmayı siyasetlerinin merkezine yerleştirdiklerini aktaran Erdoğan, "Ey İnce, cezaevinde işte sen teröre yardım yataklık edenleri ziyaret ediyorsun. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz işte milletimizle iç içeyiz. Milletimizle beraberiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bazen kendilerini tutamayıp asıl yüzlerini ifşa etseler de artık hiçbir partinin adayı o eski söylemlerle o eski tepeden bakan edayla konuşamıyor. Bunlar değil miydi benim vatandaşıma 'göbeğini kaşıyan adam' diyenler? Bunlar değil miydi benim çiftçi kardeşime, benim hayvancılıkla uğraşan kardeşime 'onların oyu benim oyumla aynı değildir' diyenler? 'Bidon kafalı' diyenler bunlar değil miydi? Herkes demokraside, özgürlüklerde, haklarda en ileri vaatleri dile getiriyor. Hizmetler noktasında ise sırtlarında yumurta küfesi olmadığı, nasıl olsa yapmak zorunda kalmayacakları için üfürüp duruyorlar."