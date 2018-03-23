Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz buralardan artık geri adım atamayız

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD Başkanı Trump ile bu işleri (Zeytin Dalı Harekatı) konuştuk. İki gün önce Putin ile konuştuk. Dedik ki (Biz buralardan artık geri adım atamayız. Biz mazlumların yanındayız)" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Bağcılar Olimpik Spor Salonu önünde halka seslendi.



Kongrenin gerçekleştirileceği salonun tamamen dolu olduğunu, dışarıda da büyük bir kalabalık olduğunu belirten Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşları selamlamadan içeriye girmek istemediğini dile getirdi.



Vatandaşların sloganları üzerine, bugüne kadar hiçbir beşeri gücün önünde eğilmediklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:



"Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda, rükuda ve secdede eğildik. Sizlerin bu duruşunuz, sizlerin bu ihtişamınız, sizlerin bu kararlı yürüyüşünüz, Allah'ın izniyle hiçbir zaman bize geri adım attırmayacaktır. İşte 15 Temmuz'da ne oldu? 15 Temmuz'da Bağcılar dimdik durdu mu? Türkiye'de F16'lara karşı, bomba yağdıran helikopterlere karşı, tanklara, toplara karşı evelallah dimdik durdu mu? Gerçi 251 şehit verdik, 2 bini aşkın yaralımız oldu ve bütün bunlar rağmen hamdolsun bu darbeciler hedeflerine ulaşamadı ve hepsi ya Türkiye'yi terk ettiler veya şu anda cezaevlerinde sürelerini dolduracaklar. Hukuk devam ediyor. 3 bin 193 gazimiz var, Allah'tan onlara şifalar diliyorum."

"Bunlara gereken ders verildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halen bazılarının "rahat durmadığını" ifade ederek, PKK'yı örnek gösterdi. PKK'nın 40 yıldır rahat durmadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:



"Hep sabrettik, sabrettik, sabrettik, sabrettik, bir yere kadar. Şimdi nereye geldik? Geldiğimiz yer ortada ve dedik ki artık bunlara haddini bildirmemiz lazım. Cudi'de, Gabar'da, Bestler Dereler'de, Tendürek'te inlerine gireceğiz dedik mi? Girdik mi? Kaçacak delik aradılar. İşte Suriye'ye kaçtılar. PKK, PYD ile beraber oldu. YPG ile beraber oldu ve onlara orada gereken ders verildi mi? Şu an itibarıyla teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3 bin 700'ü aştı ve devam ediyoruz, devam edeceğiz. Daha önce Fırat Kalkanı Harekatı'nda evelallah bunlara gereken ders verildi. 160 bin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 bin dönüm arazideki kardeşlerimiz dönüp tekrar topraklarına yerleştiler. Şimdi burada da 2 bin dönüm civarında arazi kontrolümüz altında. Buraya da artık geri dönüş başladı, buradaki vatandaşlar, kardeşlerimiz yerlerine inşallah yerleşecekler."



Geri dönüş yapan kişilere gıda, ilaç, giysi gibi yardımlarda bulunduklarına değinen Erdoğan, "İşte dün akşam ABD Başkanı Sayın Trump ile de bu işleri (Zeytin Dalı Harekatı) konuştuk. İki gün önce Sayın Putin ile de bunları konuştuk. Dedik ki; 'Biz buralardan artık geri adım atamayız. Biz mazlumların, mağdurların yanındayız' dedik. 'Bu millet tarihte mazlumların, mağdurların yanında olmanın adımını atmıştır' dedik. Hiçbir zaman zalimlerin yanında olmadık. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste." ifadelerini kullandı.

"Afrin ile bitmeyecek iş"

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hassasiyet içinde Hatay'da sınıra, Mehmetçik ile buluşmak için kervanlar halinde gidişler olduğuna da dikkati çekti.



Afrin Harekatı'nın da güçlü bir şekilde devam ettiğini belirten Erdoğan, "Noktayı koyduk ama Afrin ile bitmeyecek iş, arkada İdlib var, Menbiç var. İnşallah buralarda da hak orada tecelli edene kadar yola devam." dedi.



Erdoğan, artık yeni bir döneme girildiğinin altını çizerek, mart ayında yapılacak yerel seçimler ve kasım ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçimini hatırlattı.



Kendisini dinleyen vatandaşlara yeni döneme hazır olup olmadıklarını soran Erdoğan, şöyle devam etti:



"Şöyle bir düşünün, 90'lı yılların başında bu Bağcılar nasıl bir Bağcılardı? Çamur, bataklık... Biz burada seçim kampanyasına geldiğimiz zaman çizmelerle dolaşıyorduk. Elhamdülillah bugün farklı bir Bağcılar var, daha güzel olacak, eğitimiyle sağlığıyla adaletiyle emniyetiyle ulaşımıyla aklınıza ne gelirse... Çünkü biz imar, inşa, ihya, buna geldik."



Ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarından ev ev dolaşmaya hazır olmalarını isteyen Erdoğan, vatandaşlarla Rabia işareti yaptı.



Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Laz'ı, Çerkez'i, Boşnak'ı, Gürcü'sü ile 81 milyonun tek millet olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bayrağımız işte, başka o malum paçavraları falan tanımıyoruz, Bayrağımız burada. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu topraklar şehit kanlarıyla sulandı. Onun için de tek vatan 780 bin kilometrekareyle tek vatan ve son olarak tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka bir devlet tanımıyoruz. Öyle paralel devletmiş, şuymuş buymuş böyle bir şey tanımıyoruz. Nerede o paralelciler? Kimisi Pensilvanya'da kimisi Avrupa'da, kaçtılar gittiler. Onlar kaçacak, o kadar."

Alandan notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bağcılar'da vatandaşlar büyük bir coşkuyla karşıladı. Evlerine Türk bayrakları ve AK Parti flamaları asan vatandaşlar, Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.



Alana, üzerinde "Sen yürüyeceksin Bağcılar yürüyecek ardından", "Ailenin Reisi evine hoş geldin", Dünya Lideri hoş geldin" yazılı pankartlar asıldı.



Erdoğan'a konuşması sırasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından gençlere satranç takımı dağıttı.