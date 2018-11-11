Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı anma törenine katıldı

PARİS (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Zafer Takı ve Meçhul Asker Anıtı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Macron ve eşi Brigitte Macron, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanları ile eşlerini Elize Sarayı'nda karşıladı.

Buradan 47 devlet başkanı, 23 hükümet başkanı, 15 uluslararası kuruluşun başkanı ve beraberindeki eşleri, kendileri için hazırlanan otobüslerle Şanzelize Caddesi'ne giderek Zafer Takı ile Meçhul Asker Anıtı'na yürüdü.

Öte yandan Elize Sarayı'ndaki karşılamaya gelmeyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump, kendi makam araçlarıyla anma törenine iştirak etti.

Kendileri için ayrılan "Başkanlar Tribünü"ne geçen liderler ve eşleri, saygı duruşunda bulunup anma törenini izledi.

Yaklaşık 2 saat süren anma töreni sonrasında liderler ve eşleri, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve eşi Brigitte Macron tarafından verilen öğle yemeğine iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bir araya geldi

Şanzelize Caddesi'nde düzenlenen tören sonunda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in samimi tavırları dikkati çekti.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 15.30'da Fransa'nın başkenti Paris'ten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, OECD Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Paris'ten ayrıldı.

Muhabir: İlkay Güder



