Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkonsolosluk yetkilileri 'buradan çıktı' demekle kendini kurtaramaz

BUDAPEŞTE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin, "Başkonsolosluk yetkilileri 'buradan çıktı' demekle kendini kurtaramaz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ulusal Meclis'teki kabulün ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında Macaristan ülkemizle en güçlü dayanışmayı sergileyen ülkelerden biri olmuştur. Millet olarak bu dayanışmayı asla unutmayacağız." dedi.



Erdoğan, Cumhurbaşkanı Janos Ader'in davetine icabetle geldikleri Macaristan'da iki ülke ilişkilerini ve bölgesel sorunları masaya yatırmak suretiyle verimli çalışmalar yapacaklarına inandığını söyledi.



Macaristan'a 5 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı sıfatıyla geldiğini anımsatan Erdoğan, Macaristan'daki ziyaretinde siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel tüm alanlarda gelinen durumu masaya yatıracaklarını ifade etti.



Misafirperverliklerinden dolayı Macar makamlarına teşekkürlerini ileten Erdoğan, 16'ncı yüzyılda Macar topraklarına kadar gelen Derviş Gül Baba'nın tekkesinin bugüne kadar mevcudiyetini koruduğunu vurguladı.



Tekkenin bulunduğu ve Gül Baba'nın şehit düştüğü yerin Macar halkı tarafından halen "Gül Tepesi" olarak adlandırıldığını dile getiren Erdoğan, "Türbenin restorasyonu, Türk ve Macar hükümetlerinin desteği, TİKA ile Macaristan Milli Varlıklar İdaresi'nin iş birliğiyle tamamlanmıştır. Ortak tarihimizin sembollerinden bu önemli eserin restorasyonuna verdikleri katkı için Macar dostlarımıza şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Gelibolu'ya Macar askerler anısına anıt

Macarların Birinci Dünya Savaşında Mehmetçik ile aynı saflarda çarpışmalarını da unutmalarının mümkün olmadığını belirten Erdoğan, "Çanakkale Savaşında hayatlarını yitiren Macar askerlerinin anısına Gelibolu'da dikilecek anıt da tarihi dostluğumuzun ülkemizdeki sembolü olacacaktır. Aynı şekilde Galiçya'da şehit düşen askerlerimizi yarın şehitliğe yapacağım ziyaretle yad edeceğiz." şeklinde konuştu.



Türkiye ile Macaristan'ın sadece kültürel konularda değil her alanda mükemmel ilişkilere sahip olduğuna işaret eden Erdoğan, 2013 yılında kurdukları Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in iş birliğinin en önemli merhalelerden biri olduğuna değindi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 ilkbaharında yeni toplantılarını gerçekleştireceklerine dikkati çekerek, Macaristan'da yapacakları bir sonraki toplantının da Türk-Macar stratejik ortaklığına yeni bir dinamizm kazandıracağına inandığını bildirdi.



Erdoğan, gelecek aylarda Karma Ekonomik Komisyon, Tarım Yürütme Komitesi, Sanayi Ortak İşbirliği Komitesi ve Turizm Karma Komisyonunun toplantılarının gerçekleştirileceğini ifade etti.



Orban ile görüşmelerinde siyasi, ekonomik, kültürel alanlardaki işbirliğini de ele alma imkanları olduğunu aktaran Erdoğan, "Acaba dünyanın değişik yerlerinde ne gibi yatırımlara müşterek olarak girebiliriz, bunları ele alma fırsatımız oldu. Bunun dışında ulaşımda ne gibi ortak adımlar atabiliriz bunu görüşme imkanımız oldu. Özellikle de Türk Hava Yollarımızın Macaristan'la ortak bir çalışmaya girip, örneğin Budapeşte'den Hindistan Mumbai'ye buradan non-stop gitme imkanını da sağlama konusunda Sayın Başbakan'a sözümüzü verdik, bu adımı da atma imkanımız olacaktır." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkili ticaret hacminde geçen yıl 2,6 milyar dolarlık bir rakamı yakaladık. Ortak hedefimiz bu rakamı en kısa sürede 5 milyar dolara çıkarmaktır. Bütün bunlarla birlikte Macaristan'daki Türk yatırımlarında ve müteahhitlerimizin üstlendikleri projelerde son yıllarda ciddi bir artış gösteriyor. Bu gelişmeden memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



İş adamları bir araya gelecek

Yarın iş adamlarıyla iş forumu gerçekleştireceklerini ve Başbakan Orban ile iş adamlarına hitap edeceklerini hatırlatan Erdoğan, "Her iki ülkede müşterek ne gibi adımlar atılabilir, üçüncü ülkelerde bu iş adamlarımız ne gibi adımlar atabilirler, bunların önünü açmak onlara bir heyecan verme düşüncesiyle bu toplantıyı organize etmiş bulunuyoruz." dedi.



İki ülke iş adamlarının forumda bir araya gelerek yeni iş imkanlarını ele alacaklarını belirten Erdoğan, "KOSGEB ile Macaristan Ulusal Ticaret Evi arasında ve Türk Eximbank ile bunun yanında Macar Eximbank müşterek neler yapabilirler bunları ele alma imkanımız olacak. Tabii Macar İhracat İthalat Bankası arasında imzalanacak mutabakat zabıtları girişimcilerimizin iş birliğini de kolaylaştıracaktır." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO müttefikimiz ve Vişegrad dörtlüsünün üyesi olan Macaristan'ın Avrupa Birliği sürecimize verdiği destek bizim için önemlidir. Macaristan ile Afrika'nın kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla çok daha yakın işbirliği içinde olacağız. Kökleri Asya'ya uzanan iki ülke bu coğrafyada da birlikte çalışmaya devam edecek." şeklinde konuştu.



Orban ile geçen ay Kırgızistan'da bir araya geldiklerini anımsatan Erdoğan, "Türk Konseyi toplantısında bizim de desteğimizle gözlemcilik statüsünü Macaristan böylece kazanmış oldu. Asya ile Macaristan arasındaki ilişkilerin güçlenmesini bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz." dedi.



'Ülkemizle en güçlü dayanışmayı sergileyen ülkelerden biri olmuştur'

Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye verdiği destek için teşekkürlerini ileterek, "15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında Macaristan ülkemizle en güçlü dayanışmayı sergileyen ülkelerden biri olmuştur. Millet olarak bu dayanışmayı asla unutmayacağız." ifadesini kullandı.



Erdoğan, 24 Haziran seçimleri sonrasında göreve başlama törenine de iştirak eden Orban'a, teşekkürlerini iletti.



Geniş bir heyetle yaptığı ziyaretin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, tüm Macar makamlarına misafirperverlikleri için şükranlarını sundu.



Macar basın mensubunun, "Şu anda Türkiye'de kaç mülteci var ve bunların kitlesel halde Avrupa'ya gelmemeleri için ne yapıyorsunuz?" sorusuna Erdoğan, "Türkiye, Suriyeli olarak yaklaşık 3,5 milyon, Iraklı olarak da 500 bin mülteciye ev sahipliği yapıyor." yanıtını verdi.



Suriyeli ve Iraklılar dışında Afganistan ve Pakistan gelen mültecilerin de olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları ifade etti:



"Afganistan ve Pakistan'dan gelip yakalananları ülkelerine geri iade ediyoruz. Biz eğer bu mültecilerle ilgili kapılarımızı açık tutmuş olsak tablo böyle olmaz. Şu anda 3,5 milyon Suriyeli, bunların dışında da 500 bin Iraklı bunlar daha çok ya kamplarda ya ülkemizdeki değişik yerlerde bulunuyorlar. Fakat geri dönüşlerde başlamadı değil. Örneğin Afrin, Cerablus ve El Bab'a 250 bin, 260 bin Suriyeli geri döndü. En son İdlib'de iltica durumuyla karşı karşıyaydık. Orada da 60 bin civarında yine mülteci olma durumunda kalan Suriyeliler, onlar da İdlib merkezine geri döndüler. Her türlü tedbiri alıyoruz, mümkün olduğu kadar onları ülkemizde misafir etmeye gayret ediyoruz. Bu konuda da bütün Avrupa Birliği üyesi ülkeler olsun, diğer dünya ülkeleri olsun onlardan da destek bekliyoruz."



"İspat etmeniz lazım"

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



"Bu olayın ülkemizde özellikle de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda cereyan etmiş olması bizler için çok çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanı sıfatıyla da bu süreci takip etmek, kovalamak bizim hem siyasi hem insani görevimizdir. Bunu bazı çekinceler içerisinde kalarak kendi haline herhalde bırakamayız. Bunun uluslararası camiadaki akışı nedir, bunları az çok biliyoruz. Nedir bu, örneğin bu kişi gazeteci, nişanlısıyla beraber gelmiş olduğu Başkonsolosluk'ta orada nikahla ilgili muamelelerini yapacakken, nişanlısı içeriye alınmıyor, o dışarda bırakılıyor. Kendisi içeriye giriyor. Şimdi bir insan kendisi içeri gidip de bunun dışarı çıkıp çıkmadığını kimin ispat etmesi lazım? Oradaki Başkonsolosluk görevlilerinin. Sizin kameranız, şuyunuz buyunuz yok mu? Hepsi var. Bunu niçin ispat etmiyorsunuz, ispat etmeniz lazım."



Kaşıkçı'nın sıradan biri olmadığını, Washington Post'ta köşe yazarlığı yaptığını vurgulayan Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bu kişi dışarı çıktığı zaman nişanlısıyla tekrar buluşarak gitmesi gereken yere gitmez mi? Gider. Bütün bunlarla birlikte ayın 2'sinden bu yana şu anda elde herhangi bir belge, bilgi, bulgu yok. Bize müracaat edildiği andan itibaren şu anda gerek Emniyet teşkilatımız gerek İstihbarat teşkilatımız hepsi bununla ilgili seferber olmuş durumdalar. İlk andan itibaren Adalet Bakanlığına verdiğimiz talimatla İstanbul Başsavcılığımız bu noktada hemen teyakkuza geçmiş ve bununla ilgili işin hem hukuki hem adli hem idari bütün bu çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar devam ederken hedefimiz bir an önce neticeye ulaşabilmek. Şu anda bakıyoruz, yazılı ve görsel medyada çok çok farklı haberler çıkıyor. Bunlar ister istemez bizi de düşündüren konular."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili bir an önce netice almak durumunda olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Başkonsolosluk yetkilileri 'buradan çıktı' demekle kendilerini kurtaramaz. İlgili merciler onlar da bu konuda müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Eğer çıkmışsa bunu siz görüntülerle de olsa ispat etmek durumundasınız, ispat edeceksiniz. Kalkıp da Türk makamlarına 'nerede bu' diye soranlar önce 'bu nasıl oldu' diye bunu sormaları lazım. Kaldı ki Türk Hava Yollarının veyahut da havaalanının giriş çıkışları vesaire bunların hepsi inceleniyor. Bu giriş-çıkışlarda da şu anda Suudi Arabistan'dan gelen bazı kişiler var. Bunlarla ilgili de Başsavcılık her türlü çalışmasını, araştırmasını, her şeyi yapıyor ve bizler de bu konuda özellikle bütün ilgili birimlerimize gerek emniyet teşkilatımız gerek istihbarat teşkilatımız bütünüyle hepsine Dışişleri, 'hep birlikte çalışmalarınızı yapacaksınız ve ona göre de savcılığımızın vereceği raporları göreceğiz' diyoruz."



"Şahsım ve milletim adına çok teşekkür ederim"

Bir diğer Macar gazetecinin, "Batı basınında Türkiye'ye karşı birçok eleştiri var ama Almanya'daki Türk toplumu içerisinde çok büyük popülerliğiniz var. Bunun sebebini ne olarak takdir ediyorsunuz?" şeklindeki sorusunu, şöyle yanıtladı:



"Tercümede bir yanlışlık yoksa, eğer bize oy veriyorlarsa oy verenlere ben şahsım ve milletim adına çok teşekkür ederim. Fakat, bu söylenen yayınlardan öte demek ki onların tesirleri de bir yere kadar. Çünkü, bütün Avrupa'daki vatandaşlarımız, Türkiye'de ne yapıldığını, nasıl hizmetler verildiğini, hizmet içerikli ne gibi yatırımların yapıldığını halkım, vatandaşlarım yakından görüyor, tespit ediyor, oyunu da ona göre kullanıyor. Gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi şu anda Avrupa'nın hemen hemen genelinde oyların yüzde 60 civarında hatta daha fazlası partimize verilmiş olan oylardır."



"1963'ten bu yana oyalanan bir Türkiye var"

"Türkiye'nin AB sürecinin hızlandırılması için AB ülkelerinden beklentiniz nedir? Bu konuda önümüzdeki süreçte daha fazla konunun gündeme getirilmesini bekliyor musunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, öncelikle bu konuda değerlendirmede bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a teşekkür etti.



Recep Tayyip Erdoğan, "Çünkü, Avrupa Birliği sürecinde gerçekten her zaman yanımızda durdular, her zaman bize desteklerini verdiler." dedi.



Bu süreçte 1963'ten 2018'e gelindiğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:



"1963'ten bu yana oyalanan bir Türkiye var. Hiçbir AB üyesi ülkeye böyle bir zulüm yapılmadı. Ne 'evet ne hayır.' Evetse evet, hayırsa hayır. Samimi olmak lazım. Alacaksanız sinyallerini verin, almayacaksanız bunu da söyleyin. Ne bizi yorun ne biz sizi yoralım. Siz yolunuza, biz yolumuza devam edelim. Bu kadar açık ve net olmak lazım. Ben, siyasette özellikle açıklığı severim, netliği severim, dürüstlüğü severim. Bu adımı da buna göre atmak lazım diyorum ve şu anda sabır noktasındayız, sonu hayrolur diyorum."