Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya’dan terörle mücadelede gerekli desteği vermesini bekliyoruz

BERLİN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung'da (FAZ) "Almanya'dan beklentiler" başlığı ile makale kaleme aldı.

Türkiye ile Almanya'nın anlaşmazlıklarını bir tarafa bırakarak ilişkilerinde yeni bir sayfa açması ve ortak çıkarlarına odaklanması gerektiğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

''Zira her iki ülkenin de karşı karşıya olduğu terör sorunu, mülteci meselesi ve merkantilizmin yeniden yükselişe geçmesi gibi meydan okumalar ve tehditler ortaktır. Türkiye Almanya ile diğer devletler ile olduğu gibi eşit göz hizasında, karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki geliştirmek arzusundadır. İlişkilerimizi karşılıklı çıkarlar temelinde irrasyonel, korkulardan arındırarak rasyonelleştirmek zorundayız. Gelin ortak çıkarlarımıza, ortak tehditlere ve sorunlarımıza odaklanalım. Farklı düşündüğümüz noktalarda diyalog kanallarını daima açık tutalım, birbirimizin hassasiyetlerini anlamaya çalışarak olabildiğince empati kuralım.

Türkiye ve Almanya'nın anlaşmazlıklarını bir tarafa bırakarak ilişkilerinde yeni bir sayfa açması ve ortak çıkarlarına odaklanması son dönemde dünyada ortaya çıkan dramatik gelişmeler nedeniyle iki taraf açısından da zaruridir.''

Dünyanın bugün Amerikan yönetiminin sorumsuz ve tek taraflı adımları neticesinde herkesin zarar göreceği sert bir ticaret savaşları dönemine doğru sürüklendiğini belirten Erdoğan, küresel bir ticaret devleti olan Almanya ve ihracata dayalı bir büyüme modeli benimsemiş olan Türkiye'nin diğer sağduyulu devletlerle birlikte çok taraflı diplomatik adımlarla herkesin zarar göreceği böyle bir ticaret savaşını durdurmalarının tüm dünyanın hayrına olacağını vurguladı.

Başkan Erdoğan Türkiye'nin de Almanya'nın da öteden beri dillendirdiği gibi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünya üzerindeki güç kaymalarını da dikkate alarak reforme edilmesini arzu etmekte olduğunun altını çizerek, şu görüşe yer verdi:

''Bundan dolayı uzun dönemdir 'Dünya beşten büyüktür' söylemini gündemde tutuyoruz. Zira BM Güvenlik Konseyi mevcut yapısı ve karar alma mekanizması ile soğuk savaş sonrası ortaya çıkan sıcak çatışmaları, iç savaşları ve soykırımları engellemekte maalesef aciz kalmıştır. Bunun bedelini, Suriye iç savaşının ürettiği terör ve mülteci akını ile önce Suriye'nin komşu ülkeleri, sonrasında ise Avrupa ülkeleri çok ağır ödemiştir.''

Avrupa'da aşırı sağın yükselişi

Erdoğan, terör saldırıları ve mülteci akınını suistimal eden aşırı sağ partiler ve grupların bugün Avrupa çapında yükselişe geçmiş durumda olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

''Bazı Avrupa ülkelerinde aşırı sağcı partilerin iktidar ortağı olduğuna şahit olmaktayız. Aşırı sağın yükselişi ve kurumsal ırkçılık bugün Avrupa'nın demokratik düzeni ve farklı kültürlerin, inançların birlikte yaşama ideali için en büyük tehdit haline gelmiştir. Bu nefret, özellikle de sosyoekonomik ve siyasi zayıflıklarından dolayı Müslümanları hedef tahtasına oturtmuştur ama Avrupa tarihi bize göstermektedir ki aşırı sağ önce zayıf grupları hedef alsa da yeterince güçlendikten sonra kendisi gibi düşünmeyen tüm toplum kesimlerini hedef almaktadır. Bu noktada Anders Breivik gibi aşırı sağcı ve insan onurunu hiçe sayan teröristlerin sadece Müslümanları değil Müslüman olmayanları da hedef aldığını gözardı etmemeliyiz. Bundan dolayı Almanya'da Türk kökenli insanlara yönelik işlenen NSU terör saldırılarının tüm yönüyle ve kapsamlı bir şekilde aydınlatılması ve İslamofobi ile etkin şekilde mücadele edilmesi hem Almanya'nın hem de Türkiye'nin çıkarınadır. Zira Müslüman karşıtı ırkçılık olarak tanımlanan İslamofobya bugün aynı zamanda Türkiye'nin AB üyeliği önündeki en büyük engel haline gelmiştir. Aşırı sağın bu yükselişi neticesinde birçok Avrupa ülkesinin siyasi istikrarı pamuk ipliğine bağlı hale gelmiştir. Bu noktada terörizm ve mülteciler konusunda Türkiye'nin, hem Almanya'nın hem de Avrupa’nın güvenliğine ve istikrarına yapmış olduğu kritik katkı açıkça ortadadır.''

Türkiye'nin Suriye krizinin başından itibaren savaştan kaçan milyonlarca mülteciye dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın kucak açarak kadın, çocuk, ihtiyar yüz binlerce masum sivilin hayatını kurtardığını kaydeden Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

''Bugün Türkiye farklı çatışma bölgelerinden kaçarak ülkemize sığınmış 3,9 milyon mülteciyi misafir etmektedir. Bazı Avrupa ülkelerinin binli rakamlarla ifade edilen mültecileri kabul etmemek için yıllarca direndiği bir dönemde sadece 2011-2017 yılları arasında Türkiye'de 276 bin 158 Suriyeli bebek doğmuştur. Dünyamız Afganistan, Irak, Filistin, Yemen, Suriye, Somali ve Libya gibi ülkelerde devam eden iç savaşlardan dolayı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük mülteci krizi ile karşı karşıyadır. Türk devleti ve Türk milleti bu küresel krizin yönetilmesi konusunda üstüne düşeni fazlasıyla yapmıştır. Bu çerçevede tüm dünya umudunu kesmişken Rusya ile yaptığımız İdlib anlaşması ile Suriye'deki yeni bir felaketi ve mülteci akınını önlemiş olduk. Avrupalı müttefiklerimizden beklentimiz bu konuda ellerini taşın altına daha fazla koymalarıdır. ''

"Türkiye'nin Almanya'dan beklentisi terör örgütleri ile mücadelede Türkiye'ye gerekli desteği vermesi"

Türkiye'nin, kaynağı ne olursa olsun, hangi dini, ideolojiyi yahut etnisiteyi temsil ettiğini iddia ederse etsin, terörle mücadele konusunda oldukça kararlı olduğunu belirten Erdoğan, bu çerçevede Türkiye'nin DEAŞ, El Kaide, PKK, DHKP-C ve FETÖ gibi bir çok terör örgütü ile aynı anda mücadele ettiğini anımsattı.

Başkan Erdoğan, DEAŞ'a karşı Fırat Kalkanı, PKK'ya karşı da Zeytin Dalı Operasyonları sayesinde Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan iki terör devletinin önlendiğini vurgulayarak, Türkiye'nin teröristlerden kurtararak istikrara kavuşturduğu bu bölgeden kaçan mültecilerin evlerine döndüğünü ve bu bölgenin bugün adeta Suriye'nin diğer bölgelerinden kaçan mülteciler için güvenli bir alana dönüştüğüne işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'dan beklentilerine de değinerek, ''Türkiye'nin Almanya'dan beklentisi, Almanya'nın iç barışını da tehdit eden ve Alman vatandaşlarını da terör saldırılarının hedefi haline getiren FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütleri ile mücadele konusunda Türkiye'ye gerekli desteği vermesidir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, PKK'nın Alman istihbarat kurumlarının raporlarında da tespit edildiği üzere, halen çeşitli kisveler altında Almanya'da faaliyet göstererek eleman temin etmekte, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yapmakta, haraç toplamakta ve terör propagandası yapmakta olduğuna dikkati çekti.

"Alman kamuoyunun yönlendirilmesi ikili ilişkilere zarar vermektedir"

Makalesinde 15 Temmuz hain darbe girişimine de yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

''Ordumuza sızdırdığı militanları vasıtasıyla yapmış olduğu askeri darbe girişimi ile Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş bir katliama imza atan FETÖ ile mücadele konusunda da Türkiye'nin Almanya'dan somut beklentileri vardır. Zira yeni nesil bir terör örgütü olan FETÖ'nün, takiyye metodunu benimsemiş, sızma stratejisini uygulayan ve şeffaf olmayan bir yapı olduğu bilinmelidir. Bu terör örgütü, demokratik hukuk devletinin imkanlarını ve zaaflarını sonuna kadar kötüye kullanarak devletimizin tüm birimlerine sızmış, kendisine karşı olanları komplo ve şantajla sindirmiş ve Türk devletini içerden yıkmaya çalışmıştır. Komplolar ve şantajlar ile istediği sonucu elde edemeyince, en son olarak doğrudan silaha başvurarak kanlı bir darbe girişiminde bulunarak 251 vatandaşımızı şehit etmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalamıştır.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ konusunda Almanya'dan beklentisi konusunda ise "Almanya'dan öncelikli beklentimiz, Birleşik Krallık hükümetinin yaptığı gibi, bu darbe girişiminin FETÖ tarafından yapıldığını kabul etmesidir. Bununla beraber Alman dostlarımızın, FETÖ'ye ait kurum, kuruluşlar ve şahıslar ile ilgili somut adımları, Türkiye'nin sağladığı kanıtlar ile beraber ivedilikle atması, FETÖ'den hesap sorulmasını talep eden Türk halkının nezdinde olumlu karşılanacaktır." ifadelerini kullandı.

Hem FETÖ hem de PKK üyelerinin ve kuruluşların, Türk Alman ilişkilerini sabote etmek için manipülasyon ve dezenformasyon dahil ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını esefle izlediklerini vurgulayan Erdoğan, ''Almanya gibi büyük ve köklü bir devletin Türkiye siyasetinin yahut Alman kamuoyunun, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri yahut başka marjinal gruplar tarafından yönlendirilmesi, ikili ilişkilerimize telafisi mümkün olmayan zararlar vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Radikalizmle mücadele

Almanya'da mevcut bulunan Türk diasporasının, Almanya ile Türkiye'nin ilişkilerinin sağlam bir zeminde yürümesi için bir fırsat olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin diasporasına yönelik açık ve şeffaf olan politikası, kimilerinin iddia ettiği gibi Almanya için bir tehdit değildir. Zira diaspora politikamızın temelinde, soydaşlarımızın kendi dilleri, dinleri ve kültürlerini koruyarak yaşadıkları ülkelerin dilini öğrenip, siyasi sürecine katılmaları ve kanunlara uyan iyi bir vatandaş olarak tümüyle entegre olmaları bulunmaktadır. Böyle bir Türk diasporası, Türkiye ve Almanya arasında sanattan ticarete, bilimden turizme bütün alanlarda daha güçlü bağlar kurulmasının teminatıdır. Yine böyle bir diaspora, Avrupa'da büyük tehlike haline gelen radikalleşmenin önündeki en büyük engeldir. Bu noktada radikalizmle mücadele konusunda Türk kökenli cemaatlerin ve DİTİB başta olmak üzere diğer STK'ların, Almanya'nın güvenliğine yaptığı katkı inkar edilemez."

Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik olanaklara da değinen Erdoğan, ticari ilişkiler noktasında, Türkiye ve Almanya'nın önünde turizmden, yenilenebilir enerjiye, altyapı yatırımlarından otomotiv sektörüne geniş bir işbirliği alanı bulunduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin özellikle güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını artırarak hem yerli kaynaklardan enerji üretmeyi hem de iklim değişikliği ile mücadeleye katkı vermeyi amaçladığını kaydeden Erdoğan, ''Bu alan ve diğer alanlarda Türkiye'de yatırım yapan Alman firmalarının sayısının artmasını ve karşılıklı ticaretimizi arttırmayı hedefliyoruz. Gelin, her iki ülke toplumlarının refahı ve geleceği adına ve karşılıklı çıkar ilkesi çerçevesinde kazancımızı arttıralım, sorunlarımızı azaltalım.'' ifadeleriyle Alman işadamlarına çağrıda bulundu.

Muhabir: Cüneyt Karadağ,Erbil Başay