Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da

AKSARAY (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin adayı bugün kafayı Zeytin Dalı Harekatımızın kahraman komutanı Metin Temel Paşamıza takmış. Diyor ki, 'Erdoğan şu kadar generalin apoletini söktü, ben de bununkini sökeceğim.' Bana bak, biz terörist olanın apoletini söktük, teröristlere karşı mücadele edenlerin değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde, Aksaraylılar ile bir araya geldiği mahalle iftarında yaptığı konuşmada, savunma sanayi projeleri, uçak, helikopter, insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı, tank, uydu, füze, dijital dönüşümden bahsettiklerine dikkati çekti.

"Üretim, ihracat ve ticaret" dediklerini vurgulayan Erdoğan, "Çünkü Türkiye'nin bunlara ihtiyacı var. Öyle meydanlarda kuru sıkı atarak ülkeye hizmet edilmiyor. Hele hele iftirayla yalanla sinsilikle milletimizin herhangi bir derdine derman olmak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Biliyorsunuz, CHP'nin adayı bugün kafayı Zeytin Dalı Harekatımızın kahraman komutanı Metin Temel Paşamıza takmış. Diyor ki, 'Erdoğan şu kadar generalin apoletini söktü, ben de bununkini sökeceğim.' Bana bak, biz terörist olanın apoletini söktük, teröristlere karşı mücadele edenlerin değil." diye konuştu.

Korgeneral İsmail Metin Temel Paşa'nın ülkeyi vuran teröristlerle mücadele sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin açıklamalarına şu sözlerle tepki gösterdi:

"İnce, sen teröristin kim olduğunu bilmiyorsun. Zaten siz o teröristlerle de Ankara'dan İstanbul'a kol kola yürüdünüz. Senin genel başkanın teröristlerle beraber Ankara'dan İstanbul'a kol kola yürüdü. Biz sizleri iyi biliriz. Bir insan ülkesinden bu kadar mı habersiz olur?

Sayın Temel, bir parti toplantısına gelmiyor, Malatya'da Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonunun düzenlediği bir davete geliyor ve protokol masasında, o da bir protokol mensubu olarak yerini alıyor. Bir insan devletin nasıl işlediğinden bu kadar mı habersiz olur? Devlet nedir, devlet nasıl yönetilir, bunlardan haberi yok. Darbeci generallerin apoletlerini biz değil, yargı söktü. Bunu da bilesin. Cumhurbaşkanının öyle bir yetkisi dün yoktu, bugün yok, yarın da yok."

- "Milletimiz Allah'ın izniyle bunlara fırsat vermeyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Apolet sökmek' ne demek? Sen bu ülkeye cumhurbaşkanı olmaya mı talipsin, kral olmaya mı heveslisin? Daha adayken işi bu noktaya getiren adam Allah muhafaza o göreve gelirse neler yapar, varın siz hesap edin. Böyle, kaba saba meydanlarda konuşup atmakla siyaset olmaz. Sen bu işi öğreneceksin ama iş işten geçmiş ve atı alan da Üsküdar'ı geçmiş olacak." şeklinde konuştu.

Bunların terörle mücadele kahramanına saldırarak, darbecilere koltuk çıkarak kimlere göz kırptığını, kimlere selam verdiğini çok iyi bildiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu değil mi Edirne'de, HDP'nin adayını ziyaret eden. Kim o? HDP'nin, şu anda Edirne'de cezaevinde olan şahıs kim? Diyarbakır'da 53 Kürt kardeşimi öldürenlerin sokağa çıkmalarını isteyen değil mi? Yasin Börü yavrumuzu öldürenlerin faili değil mi? Milletimiz Allah'ın izniyle bunlara fırsat vermeyecek. İşte bunun için biz 'hizmet siyaseti' diyoruz."

Türkiye'nin 81 iline, 81 milyon vatandaşın tamamına hizmet verecek eserlere imza atmayı siyasetlerinin merkezine yerleştirdiklerini aktaran Erdoğan, "Ey İnce, cezaevinde işte sen teröre yardım yataklık edenleri ziyaret ediyorsun. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz işte milletimizle iç içeyiz. Milletimizle beraberiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, seçim meydanlarında, sandıkta rekabet etmenin başka, hizmet verirken herkesi kucaklamanın başka olduğunu belirterek, siyasette de herkesi kucaklamanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

- "Kimsenin millete rağmen herhangi bir adım atabilmesi mümkün değil"

"Ben milletimi seviyorum, Allah için seviyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrım yapmadan yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdiklerini, AK Parti'nin milleti kuşatan, kucaklayan, bambaşka, benzeri olmayan bir parti olduğunu söyledi.

2002'den bu yana her girilen seçimden sadece birinci çıkmakla kalmadıklarını ve oylarını da sürekli artırdıklarını dile getiren Erdoğan, "Niye? Biz milletimizi sevdik, milletimiz de bizi sevdi. Şimdi çıtayı öyle yükseğe koyduk ki artık bu ülkede hiç kimsenin millete rağmen herhangi bir adım atabilmesi mümkün değil. Biz kendimize güvenmesek zaten bu çıtayı bu kadar yükseltmezdik." diye konuştu.

Bu adımın etkilerini hemen görmeye başladıklarına işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bazen kendilerini tutamayıp asıl yüzlerini ifşa etseler de artık hiçbir partinin adayı o eski söylemlerle o eski tepeden bakan edayla konuşamıyor. Bunlar değil miydi benim vatandaşıma 'göbeğini kaşıyan adam' diyenler? Bunlar değil miydi benim çiftçi kardeşime, benim hayvancılıkla uğraşan kardeşime 'onların oyu benim oyumla aynı değildir' diyenler? 'Bidon kafalı' diyenler bunlar değil miydi? Herkes demokraside, özgürlüklerde, haklarda en ileri vaatleri dile getiriyor. Hizmetler noktasında ise sırtlarında yumurta küfesi olmadığı, nasıl olsa yapmak zorunda kalmayacakları için üfürüp duruyorlar."

- "Kimsenin AK Parti ile yarışması mümkün değildir"

Geçmişteki seçim kampanyalarının tamamen kimlik siyaseti üzerinden yürüdüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi demokrasi ve yatırımlar odaklı bir yere gelmiş olmamız önemlidir. Ama iş oraya gelince de kimsenin AK Parti ile yarışması mümkün değildir. Bizim arkamızda, 16 yıllık müktesebatımız var. Bizim milletimize gururla gösterdiğimiz başarılar, karne ortada. Onların ise sırtında çok daha eski tarihlere giden sayısız ne yazık ki kamburları ve utanç levhaları var. Milletimizin 24 Haziran'da bir kez daha doğruyu bulacağından şüphe duymuyorum. Biz milletimize güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye sözü veriyoruz ve bunu mutlaka yerine getireceğimizi söylüyoruz. Vakit birlik vakti, vakit Türkiye vakti, vakit Aksaray vakti, yaparsa AK Parti yapar. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız."

(Bitti)