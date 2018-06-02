Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da

AKSARAY (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti sadece konuşan, sadece vaatte bulunan bir parti değildir. AK Parti, verdiği her sözün arkasında duran, söylediğini yapan bir partidir. Bunun için 24 Haziran seçimlerinde de sadece yapacağımız şeyleri söylüyoruz. Öyle uzayda altın bulma gibi uçuk, kaçık vaatlerimiz yok. Alın terimizle, emeğimizle, bileğimizle ne yapabileceksek onu söylüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen mahalle iftarında Aksaraylılarla bir araya geldi.

Erdoğan, buradaki konuşmasında bir kez daha milletin desteğine talip olduklarını belirterek, " 'Yaparsa AK Parti yapar' diye boşuna söylemiyoruz. Rakamlar, bunun en büyük ispatıdır. Bakınız 2011 seçim beyannamemizde '50 bin olan ihracatçı sayımızı 2023'te 100 bine çıkartacağız' dedik, şimdi sayı 72 bin. Yani adım adım hedefe doğru yaklaşıyoruz." diye konuştu.

Dünya mal ticaretinden alınan payı 2023'te yüzde 1,5'e çıkartacaklarını söylediklerini anımsatan Erdoğan, şu anda yüzde 1'i bulduklarını ifade etti.

İhracatın göreve geldiklerinde yıllık 36 milyar dolar olduğunu şimdi ise 162 milyar dolara dayandığını hatırlatan Erdoğan, bu konuda da istikrarlı bir yükselişin bulunduğunu bildirdi.

Geçen yıl, 212 farklı ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirildiğini söyleyen Erdoğan, ihracatçıların, neredeyse ayak basmadık yer bırakmadığını ifade etti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2011'de Türkiye'yi büyük projelerle tanıştırma sözü verdiklerini belirterek, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve otoyollardan bahsettiklerine değindi.

Marmaray'ı bitirdiklerini ve bugüne kadar 268 milyon kişinin kullandığını, Avrasya Tüneli'nden 23 milyon, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de 27 milyon aracın geçtiğini aktaran Erdoğan, İstanbul-İzmir otoyolunda çalışmaların hızla devam ettiğini, Osmangazi Köprüsü dahil pek çok bölümünü hizmete açtıklarını anlattı.

İstanbul-İzmir otoyolunu 2023'e kadar bitirme sözü verdiklerini ancak daha önce bitirileceğini ifade eden Erdoğan, İstanbul-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir otoyolunun etap etap sürdüğünü, en son 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini attıklarını, projenin 2023'te tamamlanacağını belirtti.

Üniversitelerdeki öğretim üyesi sayısını 80 bine çıkartacaklarını söylediklerini hatırlatan Erdoğan, "Bugün 77 bine yaklaştık. Yani 2023'e kalmadan hedefimize ulaşmış olacağız." dedi. Erdoğan, Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Bakanlar Zirvesi'nde Türkiye'nin 3 başlıkta tam puan alarak Bologna Süreci'nde pek çok Avrupa ülkesinin önünde olduğunu gösterdiğini ifade etti.

- "Yıl bitmeden 4 şehir hastanesi daha açacağız"

Şehir hastaneleri sözünü tuttuklarını ve şu ana kadar 5 tanesini açtıklarını, yıl bitmeden de 4 tanesini daha açacaklarını aktaran Erdoğan, "2023'e kadar 31 şehir hastanesinin hemen hemen tamamı hizmete girmiş olacak. Hekim sayımızı, önce 155 bine ardından 200 bine çıkarma sözü vermiştik, Şu anda hemen hemen 150 bini bulduk. Hastanelerdeki nitelikli yatak sayısını yüzde 45'e yükseltme sözü vermiştik, şimdiden yüzde 62'ye ulaştık. Yani hedefimizin çok çok üzerine çıktık." diye konuştu.

Konutta 2023 için 1 milyon konuta ulaşma hedefi koyduklarını, şu anda 833 binde olduklarını anlatan Erdoğan, "Mevcut planlamalara göre 2023'te 1 milyon 200 bine ulaşacağımız anlaşılıyor." dedi.

Tarımsal milli geliri, 37 milyar liradan 189 milyar liraya çıkardıklarını söyleyen Erdoğan, bu rakamla tarımsal hasılada Avrupa'da bir numara olduklarını bildirdi.

Son 16 yılda tarım sektörüne 117 milyar liranın üzerinde destek ödemesi yaptıklarını aktaran Erdoğan, kırsal kalkınma hibeleri, arazi toplulaştırma çalışmaları gibi faaliyetlerle tarımın daha iyi şartlarda yapılabilmesini sağladıklarını, milli tarım projesiyle tarımsal hasılayı daha da artırmayı planladıklarını belirtti.

Hayvancılığı ayağa kaldırmakta kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Bu iş öyle ithalatla falan çözülebilecek bir iş değil. Bunun için damızlık hayvanlardan meralara, yem bitkileri üretiminden hayvan sağlığına kadar her alanda çok ciddi hazırlıklarımız var. Bunları süratle ve etkin bir şekilde hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu örnekleri şunun için veriyorum; AK Parti sadece konuşan, sadece vaatte bulunan bir parti değildir. AK Parti verdiği her sözün arkasında duran, söylediğini yapan bir partidir. Bunun için 24 Haziran seçimlerinde de sadece yapacağımız şeyleri söylüyoruz. Öyle uzayda altın bulma gibi uçuk, kaçık vaatlerimiz yok. Alın terimizle emeğimizle bileğimizle ne yapabileceksek onu söylüyoruz. Bir 'yerli marka otomobil' diyoruz, 'Kanal İstanbul' diyoruz, 'millet bahçeleri' diyoruz. Biz 'hızlı tren hatları' diyoruz. 'Barajlar sulama tesisleri, köprüler yollar' diyoruz."

Atacakları adımlarla Aksaray'ın içme suyu sorununun Ecemiş Çayı getirilmek suretiyle kalıcı olarak çözüleceğini belirten Erdoğan, bu konuda çalışmaların da başladığını söyledi.

Tarımsal sulama konusunda kapalı sisteme geçileceğinin ve artık açık sistemle suyu israf etmeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Bu havzaya dışarıdan su getirmek suretiyle tarımsal sulama konusunda kalıcı çözüm inşallah getirmiş olacağız." dedi.

(Sürecek)