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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TRK" ile saat 14.50'de ABD'nin başkenti Washington'dan İstanbul'a geldi.
Genel 14.11.2019, 14:18
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile saat 14.50'de ABD'nin başkenti Washington'dan İstanbul'a geldi.
Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer karşıladı.
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