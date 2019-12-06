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Cumhurbaşkanı Erdoğan AB heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas ve AB İçişleri Komiseri Johansson'ı kabul etti.
Genel 06.12.2019, 16:29
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson'ı kabul etti.
Schinas'ın heyetinde AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de yer aldı.
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