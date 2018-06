Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, gençlerle buluştu

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Karapınar ilçesinde düzenlenen etkinlikte, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi'nde ilk defa oy kullanacak gençlerle buluştu.

Akış, AK Parti Karapınar İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "İlk Oy Harekatı" adlı programa katıldı.

Düzenlenen etkinlikte, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi'nde Karapınar'da ilk kez oy kullanacak gençlerle bir araya gelen Akış, yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinde Türkiye genelinde 1 milyon 585 bin seçmenin ilk kez oy kullanacağını söyledi.

Yapılacak seçimlerin ülke ve bölge açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Akış, AK Parti'nin bu seçimde 25 yaş altı 57 milletvekili adayı gösterdiğine dikkati çekti.

Akış, AK Parti'nin geleceği gençlerle kurmak istediğini belirterek, 16 yıldır gençlere daha iyi bir gelecek bırakmak için tüm vesayete meydan okuduklarını, reformlar yaptıklarını söyledi.

Türkiye için ortaya koydukları 2053 ve 2071 vizyonlarını da gençlere emanet ettiklerine işaret eden Akış, şunları kaydetti:

"Bölgemizde, coğrafyamızda ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri görüyorsunuz. Her türlü imkanı seferber ettiler her türlü oyunu kurdular her türlü tuzakla ülkemize yönelik çok ciddi operasyonlar yaptılar ama Allah'a hamd olsun önce milletimizin desteği sonra genç kardeşlerimizin dik duruşuyla bertaraf ettik. Bu süreçte de hain ve aşağılık terör örgütleri grupları öncesinde olduğu gibi milletimizi esaret altına almaya çalışıyorlar. Bu milletin gençleri, 24 Haziran seçimlerinde hesaplarını başlarına çalacak, Türkiye'nin her alanda yükselmesine engel olmaya çalışanlara gerekli cevabı verecektir."